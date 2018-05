Marcos convencido de que Barbón está orgulloso de homenaje a Fernández

Oviedo, 21 may (EFE).- El portavoz parlamentario del PSOE, Marcelino Marcos, se ha mostrado hoy convencido de que el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, está "completamente orgulloso" del homenaje que la asociación "Mierenses en el Mundo" dará al presidente del Principado, Javier Fernández, el próximo mes de junio.

"El secretario general no va a contribuir al ruido", ha señalado Marcos en declaraciones a los periodistas a la vez que ha asegurado que al acto de entrega a Fernández de la medalla de oro de la asociación "Mierenses en el Mundo" acudirán "los que lo consideren oportuno" y Barbón tiene potestad para decidir si va o no.

El portavoz ha asegurado que, a nivel personal, le satisface el reconocimiento de ese colectivo al presidente del Principado dado que "lo merece" antes de apuntar, no obstante, que el aforo "será limitado" y que no podrán acudir todos los que quisieran.

La entrega de la medalla de oro de "Mierenses en el Mundo" generó una intensa polémica después de que se publicara el contenido de una conversación mantenida en un grupo de whatsapp de militantes del PSOE de Mieres en la que planteaban boicotear la asistencia al homenaje.

Tras divulgarse el contenido de esa conversación, Fernández -que aún ocupaba entonces la Secretaría General de la FSA- optó por no asistir al tradicional homenaje al fundador del SOMA y ex alcalde de Mieres, Manuel Llaneza, que iba a tener lugar unos días después en dicha localidad dado que prefería no acudir, señaló, a los lugares donde no se le estimaba o no se le apreciaba.