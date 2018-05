Unas doscientas personas se concentran en Oviedo por la subida salarial

Oviedo, 21 may (EFE).- Alrededor de doscientas personas han secundado hoy en Oviedo la concentración convocada por CCOO y UGT para reivindicar una subida de los salarios y un reparto de los beneficios empresariales.

La concentración, que mañana se repetirá a nivel nacional en múltiples ciudades, se ha producido frente a la sede de FADE bajo el lema "Decimos no, tiempo de ganar", que se podía leer en la pancarta principal que portaban los representantes de los sindicatos.

Durante la protesta se han podido ver varias pancartas y carteles reivindicativos que portaban representantes de los distintos sectores laborales como el de hostelería, de industria o de servicios en los que pedían una revisión de sus convenios colectivos.

La protesta ha estado liderada por los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, y también han asistido el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa y el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán.

Fernández Lanero ha declarado que este es el inicio de una serie de movilizaciones para conseguir que los empresarios entiendan que toda la riqueza que se está generando hay que repartirla entre los trabajadores.

Asimismo, ha recordado que fueron los trabajadores los que pagaron las consecuencias de una crisis "que no habían generado", ha criticado que las empresas, ahora que la economía crece, quieran seguir haciendo competitivo el país "a costa de los salarios y los derechos de los trabajadores".

Fernández Lanero ha asegurado que no descartan más movilizaciones hasta que no consigan una subida salarial del 3,1 por ciento y que se vinculen los salarios al IPC y no a "experimentos nuevos".

A nivel regional pide la movilización de la parte empresarial para que se reactiven los convenios ya que "no hay derecho" a que los cinco convenios más importantes que hay en Asturias estén paralizados.

Por su parte, Zapico ha insistido en que están cumpliendo con su palabra de movilizarse porque las empresas no reparten los beneficios una vez superada la crisis.

En su opinión, durante la crisis socializaron las perdidas y privatizaron los beneficios y ha afirmado que "esa crisis que era una estafa ahora es una burla".

"Es una vergüenza que en este país los trabajadores y las trabajadoras hayamos pagado la crisis y ahora ante esta situación de crecimiento económico no se distribuya y se reajuste la riqueza entre los trabajadores" ha declarado Zapico.

Además ha anunciado que el conflicto está servido y no van a parar la movilización "contundente y sostenida en el tiempo hasta que la patronal rectifique".