Huelga en justicia tiene seguimiento "masivo" en Asturias, según asociaciones

Gijón, 22 may (EFE).- Las siete asociaciones de jueces y fiscales que convocaron la huelga que se lleva hoy para pedir la modernización, con mas medios y mejoras retributivas, y la despolitización de la justicia han valorado hoy el "seguimiento masivo y espectacular" de la jornada de protesta en Asturias.

No obstante, los datos oficiales en el Principado no se conocerán hasta mañana porque los datos se envían al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que hoy esta inactivo al ser jornada no laborable por la fiesta local del martes de campo en Oviedo.

Pese a ello, los datos de que disponen apuntan a que el seguimiento de la huelga ha sido "absoluto" en Siero, "importante" en Mieres y Aviles, y ha provocado la suspensión de juicios civiles y penales en Gijón.

En rueda de prensa frente al Palacio de Justicia de Gijón, los portavoces de las organizaciones convocantes han criticado la "desidia" del Gobierno y de los grupos parlamentarios ante los reclamos del sector.

Según han informado Juan carlos García López, representante de la Asociación profesional de la Magistratura, en todo el territorio español se ha registrado un "seguimiento masivo y espectacular".

La portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Virginia Otero, ha leído un comunicado de las siete organizaciones del sector en que se ha calificado de "decepcionante" el balance de las negociaciones desde junio de 2017, cuando presentaron un documento con 14 propuestas para "mejorar la justicia".

"No hay un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la carrera judicial y fiscal", destaca el comunicado.

Añade que "el Gobierno no ha incrementado el número de jueces y fiscales a fin de equipararlos a la media europea y no hay rastros de la racionalización de la planta judicial".

También destaca que "tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones, que por Ley debe reunirse cada cinco años, con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos 8 años".

La Asociación Profesional de la magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación profesional Independiente de Fiscales, ya se unieron el pasado 30 de abril para reclamar la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá.