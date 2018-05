Jony: El Sporting subirá, seguro

Gijón, 22 may (EFE).- El extremo del Sporting de Gijón Jony, que llegó en el mercado de inverno buscando los minutos que no tenía en Málaga, fue tajante hoy al afirmar que "el que no quiera subirse al barco que deje a los demás pasar, este equipo subirá, seguro".

Jony incidió en que "mucha gente pensó que el equipo ya estaba en Primera pero la Segunda es muy complicada", pero que en ningún momento tiran la toalla y recordó que se puede subir de manera directa o en la eliminatoria de ascenso, "que también es muy motivante".

Jugar la promoción "es una motivación muy grande", afirmó Jony que aseguró que sólo pensaba en "ganar al Granada" y asumió que no estaba atravesando su mejor momento ya que la lesión que padeció y que le obligó a prácticamente parar de entrenar le estaba pasando factura, si bien aseguró que estaría a pleno rendimiento en la hipotética eliminatoria de ascenso.

Para lograr el ascenso, Jony afirmó que es necesario "recuperar la solidez defensiva, algo fundamental en esta categoría", algo que cree que van a lograr porque "el equipo está muy motivado e implicado".

El extremo asturiano pone como ejemplo de la dureza de la Segunda división el hecho de que un equipo que está en zona de descenso como es el filial del Barcelona ganase en El Molinón y luego le metiese tres al Cádiz lo que demuestra que "todos los equipos se juegan algo en cada partido y hay que saber jugar con estas cosas".

Jony aprovechó su comparecencia para felicitar al Huesca, en el que militan los ex sportinguistas Rubi, Braojos y Moi Gómez, por su ascenso que considera "merecido porque ha trabajado muy bien y ha sido muy regular"

Por su parte, el entrenador Rubén Baraja inició la semana de trabajo con un entrenamiento a puerta cerrada para preparar el partido del próximo domingo ante el Granada en el que el equipo gijonés necesita la victoria para mantener la tercera plaza ante el empuje del Real Zaragoza.

Los rojiblancos tienen escasas opciones de ascenso directo ya que para ello deberán ganar los dos encuentros que quedan y el Rayo Vallecano sumar un punto como máximo por lo que, sin descartar esta posibilidad, piensan más no perder la tercera plaza que les daría ventaja en la promoción.

El entrenamiento de hoy comenzó con una larga charla del entrenador en el vestuario tratando de analizar las tres derrotas consecutivas que les han dejado prácticamente fuera de la lucha por el ascenso directo por lo que los jugadores no saltaron al césped hasta casi una hora después de lo previsto.