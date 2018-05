El PSOE denuncia la falta de compromiso de Foro con las escuelas infantiles

Gijón, 22 may (EFE).- El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón ha denunciado hoy que "no existe ningún compromiso" por parte del gobierno de Foro con la red de escuelas infantiles de 0 a 3.

En rueda de prensa, el concejal socialista César González ha criticado que "no ha hecho nada" para ampliar y potenciar estos equipamientos que constituyen "un elemento educativo de primer nivel y de cohesión social".

Ha exigido que se "optimicen" los recursos municipales para que las obras pendientes se ejecuten "con toda la urgencia" posible.

"Da la sensación que dilata los tiempos", ha puesto de manifiesto antes de constatar que la respuesta del equipo de gobierno sobre esta cuestión es "absolutamente decepcionante".

González ha comentado que "no hay justificación" para que no se licite la escuela de Contrueces y que la de Cabrales no se prevea completar hasta 2020.

Respecto a la del barrio de El Llano, ha criticado que el gobierno local rechace su ubicación en la antigua parcela de Peritos y no estudie ninguna otra alternativa.

"Foro va a pasar ocho años en blanco en el desarrollo de los proyectos de escuelas infantiles", ha manifestado antes de destacar que actualmente haya en lista de espera 297 niños.