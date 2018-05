Wenceslao López descarta un futuro recinto ferial en La Vega

Oviedo, 22 may (EFE).- El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, se ha referido hoy a las manifestaciones del edil de Economía, Rubén Rosón, en las que aseguraba estar luchando para tener un recinto ferial en La Vega similar al de Gijón y ha desmentido que ese proyecto figure entre las previsiones del equipo de gobierno.

En declaraciones a los medios durante la entrega del bollo y vino de La Balesquida en el Paseo del Bombé, con motivo del Martes de Campo, López ha declarado que esta posibilidad "nunca" se ha contemplado, y ha subrayado que cuestiones de esta envergadura no pueden tratarse como temas "de fin de semana".

En este sentido, ha reiterado que La Vega "determinará el Oviedo del siglo XXI", y cuya genética de la "revolución industrial" debe ser trasladada al siglo actual, pasando por las nuevas tecnologías, medios audiovisuales y factorías culturales.

Asimismo, ha apuntado que la tramitación del campo de rugby y su cesión por parte del Principado "va bien" y "está cumpliendo los plazos", por lo que las perspectivas "son buenas".

El regidor ha valorado la "rápida respuesta del Principado" que ha autorizado la intervención en verano para que pueda homologarse en septiembre.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Ana Taboada, ha querido manifestar la preocupación de su grupo por la actitud "sectaria" del PP tras no haber sido admitida su enmienda sobre el proyecto del Puente de Nicolás Soria.

Sobre este asunto, ha hecho hincapié en que el diputado de Podemos Segundo González, que negoció esta enmienda y que asegura que no salió adelante por culpa de la "cerrazón" y la actitud "sectaria" del grupo popular y su diputada Susana López Ares.

Desde su punto de vista, los compromisos verbales no valen para nada si no son refrendados en su forma de actuar y ha considerado que la no admisión de esta enmienda es una "falta de respeto a los ovetenses".

Taboada también se ha referido a los futuros usos de La Vega, destacando los futuros "usos temporales" y ha declarado que Oviedo debe fijarse en los "contenedores culturales" de otras ciudades, como Lisboa para trasladar esas ideas en un futuro próximo.

En la celebración del Martes de Campo han estado presentes representantes municipales de todos los grupos del Ayuntamiento de Oviedo, que se han reunido para brindar con vino y compartir el tradicional bollo de La Balesquida en el Paseo del Bombé del Campo San Francisco.