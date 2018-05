Somos insiste en la necesidad de un recinto ferial en Oviedo

Oviedo, 23 may (EFE).- El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Fernández del Páramo, ha reiterado hoy la necesidad de poner en marcha la maquinaria para dotar a la ciudad de un recinto ferial, una "carencia histórica del concejo" que el PP no resolvió "en sus más de dos décadas de gobierno".

Del Páramo ha explicado que la mayoría de ciudades cuentan con un equipamiento de este tipo, un recinto multidisciplinar con un espacio para ferias y ha señalado, respecto a las declaraciones del alcalde, Wenceslao López, en las que se desmarcaba de esta posibilidad, que esperaba que hubiera sido "un despiste".

A pesar de que Oviedo llega "muy tarde", ha subrayado que en los últimos días ha surgido una nueva "oportunidad" planteada por el edil de Economía, Rubén Rosón, que ha propuesto que La Vega sirva para poner a Oviedo en la "vanguardia" de las ciudades europeas con la creación de un espacio multifuncional que aúne el tejido productivo con servicios públicos y culturales.

Sobre este asunto, ha insistido que es algo "habitual" en toda Europa, que ya se ha visto en el Matadero de Madrid o en Lisboa, que disponen de equipamientos que integran espacios feriales, el complemento perfecto y práctico para el tejido productivo del siglo XXI.

Desde su punto de vista, "no va a haber mejor oportunidad que esta" y Oviedo debe aprovecharla porque de no hacerlo "los ovetenses no lo perdonarían".

Para Del Páramo, podría discutirse si el espacio estaría mejor en el antiguo HUCA o en La Vega, pero lo que no se puede negar es que Oviedo necesita un recinto ferial consolidado.