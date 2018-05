Principado no cuestiona el proyecto de integración del ferrocarril en Gijón

Oviedo, 24 may (EFE).- El Gobierno del Principado de Asturias no cuestiona el proyecto de integración del ferrocarril en Gijón, pese a que en la pasada reunión del consejo de administración de Gijón al Norte la directora general de Finanzas y Economía, María del Mar García, se abstuviera en la votación del mismo.

Así lo ha afirmado la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, ante una pregunta del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons sobre esta votación.

El parlamentario ha preguntado a Carcedo si dio instrucciones a la directora, porque "nadie en una reunión de este rango emite un voto personal", ni discrepa de la opinión del Gobierno.

A su juicio, "no es muy buen síntoma" que representantes de dos consejerías del Gobierno voten diferente en un mismo consejo de administración.

La consejera ha negado haber dado instrucciones a la directora y ha añadido que eso no quiere decir que ella no conociera el sentido del voto de la directora.

"No hubo un voto en contra, no se cuestiona proyecto de integración del ferrocarril en Gijón en absoluto, no hubo ni sorpresas ni sorprendidos por los miembros del Principado de Asturias en el consejo de administración", ha aseverado la consejera.

Lo que sucedió, ha explicado, es que la directora se abstuvo, porque "posiblemente ella tuviese que informar en la tramitación en el Principado de ese convenio", porque el Principado tiene unos préstamos participativos con esa sociedad en un convenio que estaba pendiente de adaptación a determinadas alegaciones presentadas por el Principado.