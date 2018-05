El filial del Real Oviedo no se confía pese a tener la Segunda B a tiro

Oviedo, 25 may (EFE).- El entrenador del Real Oviedo Vetusta, Javi Rozada, no se confía en la vuelta de play-off ante el Mutilvera navarro, equipo al que derrotó en su campo (0-2) pero que no da por muerto ya que el resultado "no es definitivo sino peligroso" para los intereses de los azules, que quieren ascender directos a Segunda B.

"No esperábamos volver con esta ventaja. Aunque se pueda pensar que la eliminatoria está ganada, no es así, ellos son un gran equipo que tuvo un mal día en Navarra porque nosotros lo tuvimos muy bueno. Puede pasarnos a nosotros y por eso necesitamos del apoyo de la afición", comentó el técnico, que instó al oviedismo a apoyar al filial.

Rozada, que está convencido de que su equipo va a llevarse la final a noventa minutos que tiene por delante, destacó que el premio del ascenso es importante para todos los estamentos de la entidad carbayona: club, jugadores y masa social.

"Hace no muchos años hablando del ascenso a Segunda B estaba el entrenador del primer equipo. Desde la llegada al club del Grupo CARSO la primera plantilla lucha por subir a Primera y el filial es quien pelea por llegar a esa categoría. La gente no se olvida de eso aquí y apoyarán", dijo Rozada, haciendo referencia al pasado reciente del Oviedo en Tercera División.

El entrenador, que explicó que jugar en El Requexón en vez de en el Tartiere es una decisión suya y del club, apostó por mantener la identidad del equipo en el partido de vuelta, y señaló que lograr ese ascenso sería un "premio" para unos jugadores "criados" en la cantera azul y con opciones de futuro como profesionales.

"Fuimos a ganar el partido a Navarra y aquí lo haremos con más motivo. Somos un filial atípico, porque de los 14 que jugaron allí once son hechos en El Requexón. Son maduros y saben que esto no está sentenciado porque así lo demuestran en los entrenamientos", concluyó el ovetense.

Los asturianos recibirán al Mutilvera el próximo domingo en El Requexón (12:00 horas), en un encuentro con límite de aforo -tanto para vehículos como para público- en el que se espera que, tanto los aficionados sin entrada para el partido del primer equipo en el Reino de León como los que salgan de viaje por la tarde, se acerquen en masa a apoyar al filial en su lucha por el ascenso a Segunda B.