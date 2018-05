Podemos cree que la gente echará a Rajoy por liderar un partido "corrupto"

Oviedo, 25 may (EFE).- El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, ha considerado hoy que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo va a echar la gente por encabezar un partido y un gobierno "corruptos".

"A Mariano Rajoy lo va a echar la gente", ha afirmado Ripa tras conocer que el PSOE ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra el presidente del Gobierno tras la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al PP por la trama Gürtel.

Ripa ha indicado que la gente llevaba años en la calle diciendo que se habían acabado un gobierno y un partido "de la corrupción", que estaban usando las instituciones en beneficio propio, y que Podemos puso su granito de arena impulsando una moción de censura en 2017 y trabajando desde entonces para convencer a los partidos de que esto no iba de ideología, sino de higiene democrática.

"No va de tácticas electorales, de qué beneficia a cada partido, sino de que no se puede continuar con un gobierno corrupto de un partido gobernado por la corrupción que no ha trabajado en beneficio del ciudadano", ha remarcado.

A su juicio, ahora hay una oportunidad de tener un gobierno que impulse políticas que benefician a la mayoría y no a "una minoría que ha saqueado el país".

El secretario general de Podemos Asturias ha considerado que el paso adelante dado ayer por la formación morada pidiendo la moción, la respuesta del PSOE y la petición de Cs "muestran que no se puede continuar con Rajoy ni un minuto más" y "dan la razón a un pueblo que ha dicho basta y que quieren un gobierno que legisle para ellos y no contra ellos".