Barbón celebra la unanimidad del PSOE en el apoyo a la moción de censura

Oviedo, 28 may (EFE).- El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, se ha mostrado hoy satisfecho de la unanimidad de su partido para respaldar la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Barbón, que se ha expresado así tras participar en la reunión del Comité Federal del PSOE, ha incidido en que desde hace años no encontraba un acuerdo tan amplio en el seno de su partido en torno a una iniciativa política que, ha subrayado, los socialistas han impulsado por "responsabilidad" como principal grupo de oposición.

"La posición de la militancia es unánime, no he encontrado a ninguno que no creyera necesario dar este paso", ha señalado tras incidir en que esa postura es extensiva a todas federaciones tras una sentencia como la del caso Gürtel "que sólo dejaba un camino".

Barbón ha incidido en que la moción de censura no formaba parte de la agenda del PSOE, "pero no se podía mirar hacia otro lado", y ha recordado al conjunto de los diputados del Congreso, y en particular a Ciudadanos, que quien vote no o se abstenga ante la iniciativa de Pedro Sánchez "estará votando para que Rajoy siga en La Moncloa".

"Si Ciudadanos contribuye a mantener a Rajoy, esa imagen de regeneración de cambio que quieren aportar se les va a caer, que sean sensatos y se sumen a esta necesaria moción de censura", ha apuntado tras lamentar las "excusas" a las que ha recurrido hasta ahora la formación naranja para no comprometer su apoyo.

A su juicio, "no hay disculpas para no votar esta moción" ante una situación "límite y de emergencia" en la que "la imagen del Gobierno está por los suelos" con lo que "ojalá se sumara incluso algún diputado del PP" dado que tiene votantes "dignos", que están "dolidos" con un partido "que no toma decisiones", y representantes en las instituciones "que lo están pasando mal".

"Pedro Sánchez volverá al Congreso del que salió por su discrepancia con una decisión política que permitió investir a Rajoy y a va a volver para echarlo y devolver la dignidad a este país", ha añadido tras subrayar que el PSOE garantiza el orden constitucional y tiene claro que "dentro de la Constitución, todo, y fuera, nada".