Condenado a 18 meses de prisión al acusado de agredir sexualmente a empleada

Avilés, 29 may (EFE).- El hombre acusado de agredir sexualmente a una empleada de un centro comercial de Avilés cuando era su jefe directo ha sido condenado a un año y medio de prisión y al alejamiento por tres años de su víctima por un delito de agresión sexual y a una multa de 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Según ha señalado a EFE la abogada de la víctima, Ana María González, del Centro de Atención de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias (CAVASYM), el juez le absuelve, no obstante, del delito de acoso dado que, si bien sí se pudo demostrar el desencadenante que provocó que la mujer dejara su puesto de trabajo e iniciara un tratamiento psicológico, no hubo el refrendo de sus ex compañeros de que antes la hubiera agredido.

"El juez dice que de eso no tiene acreditación, más que la palabra de ella, pero él lo niega, dice que pudo haber habido algún tipo de comentario, pero no de relevancia", ha indicado la letrada.

El Ministerio Público argumentaba que la agredida comenzó a trabajar en 2001 como cajera en un centro comercial de Avilés y en verano de 2013 pasó a ser reponedora en el departamento de alimentación con el supuesto agresor como jefe directo.

La Fiscalía sostenía que durante el primer año la relación con el acusado fue normal, pero cambió a partir del verano de 2014, y en octubre el hombre comenzó a hacer comentarios ofensivos a la mujer.

Entre diciembre de 2014 y enero de 2015, cuando la afectada estaba reponiendo mercancía, el acusado se acercó y le dijo expresiones "obscenas" y el 5 de febrero de 2015, el hombre le instó a acompañarle a un anexo del almacén, donde le abrazó y tras cogerle fuerte por las muñecas, le puso contra una balda y empezó a tocarle.

Finalmente, ella consiguió zafarse tras darle un golpe con la rodilla cuando él estaba intentando bajarle el pantalón.

La víctima y su abogada valoran ahora si recurren la sentencia de veinte folios, que han conocido hoy y que tienen que estudiar.