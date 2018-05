Manu afirma que sería muy importante no recibir gol ante el Sporting B

Elche , 29 .- José Manuel Rodríguez 'Manu', defensa del Elche, afirmó este martes que el equipo ilicitano, afirmó este martes que para las aspiraciones de su equipo de pasar la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda sería muy importante no recibir ningún gol en el partido de ida de este domingo en el Martínez Valero.

"No encajar y marcar muchos goles sería lo ideal. Ocasiones vamos a tener, porque volvemos a estar finos, pero sobre todo sería importante no encajar", dijo el lateral gallego, quien calificó al Sporting B como un equipo fuerte y con gran capacidad ofensiva.

"Si llegó hasta aquí será por algo, no por casualidad. Está en un buen momento y tiene jugadores de calidad y dinámicos. Será complicado", pronosticó Manu, quien apostó porque el Elche "imponga su veteranía desde el principio".

El defensa del Elche intuyó que el filial asturiano no cambiará su forma de jugar y alertó de que en un eliminatoria no vale de nada ser favorito porque cualquier despiste se paga".

Manu deseó que la promoción a Segunda hubiera comenzado sabiendo todos los equipos si pueden ascender o no, ya que admitió que sería un golpe duro caer ante el Sporting B y que luego no pueda subir porque el primer equipo no logra dar el salto a Primera.

"Es algo que no depende de nosotros y, además, si quieres ascender al final tienes que superar tres eliminatorias", recordó Manu, quien confió en que el Martínez Valero presente una gran entrada el próximo domingo.

El gallego aseguró que tras una primera eliminatoria ante e Murcia marcada por los nervios el Elche ha salido reforzado. "Vemos el objetivo un poco más cerca, aunque aún queda mucho", explicó el gallego, quien apostilló que desde la llegada al banquillo de José Rojo 'Pacheta' el equipo ha dado "un paso de gigante".