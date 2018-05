Trabajadores del metal irán a la huelga si patronal no desbloquea el convenio

Oviedo, 29 may (EFE).- CCOO Industria y UGT FICA de Asturias convocarán una huelga en el sector del metal después del verano si la patronal del sector, Femetal, no abandona su postura "inasumible" y no desbloquea la negociación del convenio colectivo, que afecta a 23.000 trabajadores en la región.

Así lo han avanzado en rueda de prensa los secretarios generales de CCOO Industria, Damián Manzano, y UGT FICA, Jenaro Martínez, que han criticado la actitud "de bloqueo" de Femetal en la negociación del convenio para 2018.

"A la vuelta del verano estamos abocados a una movilización contundente del carácter más duro que puedan tener estas movilizaciones", ha advertido Manzano.

Martínez, por su parte, ha explicado que ante la "agresión" que los están sufriendo los trabajadores del metal por parte de la patronal, cuya postura sobre el convenio es "inasumible e inaceptable", los sindicatos iniciarán un proceso de información y movilización.

De momento, este jueves ambos sindicatos celebrarán asambleas para determinar cómo va a ser este proceso de movilizaciones, que irá de menos a más, y que "si no hay vuelta atrás por parte de la patronal, terminará con movilización contundente a final de verano".

El secretario general de CCOO de Industria ha criticado que tras cinco meses de negociaciones "infructuosas", debido a la actitud de la patronal, el convenio se encuentra "absolutamente bloqueado".

Manzano ha dicho que los planteamientos de Femetal suponen "un claro retroceso" en materia social y económica, como es el caso de la pretendida eliminación del concepto de antigüedad de los trabajadores, que permite el incremento de un cinco por ciento del salario base por cada quinquenio.

La propuesta de subida del salario de un uno por ciento cuando en 2017 fue del dos por ciento es otra de las medidas que rechazan los sindicatos, cuando el sector industrial en Asturias crece al 10,1 por ciento.

CCOO y UGT también se oponen a que una parte del salario dependa de incrementos variables que los trabajadores no pueden medir, a la propuesta de aumentar la flexibilidad para el uso de la jornada irregular y a que los trabajadores que se incorporan desde la FP Dual lo hagan en la categoría salarial más baja, porque "conduce a la precarización" y a desincentivar el ingreso de los jóvenes en el sector".

"Entendemos que Femetal se quiere convertir en una punta de lanza del planteamiento que a nivel estatal está haciendo la CEOE impidiendo que se avance en negociación colectiva y en la dignificación de salarios", ha indicado Manzano.

Por su parte, el secretario general de UGT FICA ha indicado que los indicadores apuntan a una mejora del sector del metal, por lo que los sindicatos buscan que esas mejoras "recaigan sobre la redistribución de la riqueza y la mejora de las condiciones socioeconómicas del sector".

Martínez ha criticado los "incrementos salariales pírricos" que propone Femetal y ha incidido en que "en ningún caso" los sindicatos aceptarán una subida inferior al dos por ciento fijada para 2017.

"Lo que ha planteando a nivel económico Femetal es que los trabajadores firmen un convenio para perder dinero", ha denunciado Martínez, que ha hablado de un convenio de "retroceso de las garantías socioeconómicas" de los trabajadores.

Entre otras cuestiones, ha criticado que se pretende seguir precarizando el empleo en el metal tratando de ampliar el contrato de obra y servicio a un máximo de cuatro años cuando el mínimo legalmente previsto es de tres" o que se quiere abundar en medidas que van contra la conciliación.