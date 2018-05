Asturias es la quinta región con más médicos por habitante

Madrid/Oviedo, 30 may (EFE).- Asturias es la quinta comunidad autónoma con mayor número de médicos colegiados por cada mil habitantes, 6,18, frente a la media nacional de 5,44, según la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística.

Sin embargo, el Principado fue la tercera región en la que menos aumentó el número de médicos, un 1,4 por ciento, hasta 6.363.

La estadística del INE también revela que el número de enfermeros colegiados en Asturias aumentó el pasado año un 2,1 por ciento, hasta 7.281 profesionales, lo que equivale a 7,08 por cada mil habitantes, la séptima mayor tasa del país.

Madrid y Aragón son las comunidades con mayor tasa de médicos colegiados en 2017 por cada mil habitantes, mientras que Castilla-La Mancha y Andalucía, las que tienen las ratios más bajas.

El INE señala que el número de médicos colegiados en 2017 aumentó en todas las comunidades y sólo se redujo en la ciudad autónoma de Melilla, donde bajó el 0,3 %.

Así, comparado con el número global de colegiados en 2016, las mayores subidas se registraron en Canarias (3,5 %), Murcia (3,2 %) y Andalucía (2,8 %), mientras que los menores incrementos se produjeron en Extremadura (1 %), Cantabria (1,3 %) y Asturias (1,4 %).

Si se mide el número de médicos por cada 1.000, fueron Madrid y Aragón las que tuvieron la ratio más alta, con 6,70 en cada caso, seguidas de Navarra (6,33).

Por el contrario, Castilla-La Mancha (4,27) y Andalucía (4,65) presentaron las tasas más bajas, junto con las ciudades autónomas de Melilla (3,39) y Ceuta (3,85).

También mide el INE la tasa de médicos colegiados no jubilados, una variable en la que Madrid (6 por 1.000 personas), Aragón (5,61) y Navarra (5,44) dispusieron asimismo de la mayor ratio por habitante, y Melilla (3,15), Ceuta (3,54) y Castilla-La Mancha (3,75), de las menores.

Respecto a los enfermeros, el número de colegiados en 2017 aumentó respecto al año anterior en todas las comunidades, sobre todo en Navarra (23 %), Andalucía (5,5 %) y Canarias (4,6 %).

Navarra, con 10,48 enfermeros por cada 1.000 habitantes (8,68 no jubilados), Madrid, con 7,87 (6,70 no jubilados) y Cantabria, con 7,85 (6,34 no jubilados) son las autonomías con las mayores tasas.

Murcia, con 4,30 enfermeros colegiados por cada 1.000 habitantes (4,30 no jubilados), Andalucía, con 5,15 (4,15 no jubilados) y Baleares, con 5,28 (5,28 no jubilados), tienen por su parte las menores ratios.

En cuanto al resto de profesiones, las tasas más elevadas de farmacéuticos colegiados por cada 1.000 habitantes se situaron en 2,28 en Navarra (2,12 no jubilados), 1,94 en Madrid (1,94 no jubilados) y 1,86 en Galicia (1,65).

Las mayores ratios de fisioterapeutas se presentaron en Madrid, con 1,53 por cada 1.000 habitantes (1,50 no jubilados), 1,31 en Asturias (1,31 no jubilados) y 1,31 Cataluña (1,29 no jubilados).

Donde más dentistas se colegiaron fue en Madrid, con 1,25 por cada 1.000 habitantes (1,25 no jubilados); País Vasco, con 0,85, (0,83 no jubilados), y Asturias, con 0,82, (0,82 no jubilados).

Las tasas más altas de psicólogos con especialidad sanitaria fueron de 1,63 por 1.000 habitantes en Madrid (1,63 no jubilados), de 0,97 en la ciudad autónoma de Melilla (0,97 no jubilados) y de 0,92 en Asturias (0,91 no jubilados).

El siguiente cuadro recoge el número total de médicos colegiados en 2016 y en 2017, así como la variación porcentual entre ambos años. La última columna corresponde a la tasa de médicos colegiados en 2017 por cada 1.000 habitantes:

CCAA 2016 2017 VAR. % TASAx1.000

===========================================================

Andalucía 38.024 39.079 2,8 4,65

Aragón 8.585 8.797 2,5 6,70

Asturias 6.276 6.363 1,4 6,18

Baleares 5.484 5.632 2,7 4,83

Canarias 10.145 10.504 3,5 4,84

Cantabria 3.507 3.551 1,3 6,10

Castilla y León 14.398 14.627 1,6 6,05

Castilla-La Mancha 8.526 8.685 1,9 4,27

Cataluña 40.392 41.407 2,5 5,53

C. Valenciana 24.447 25.012 2,3 5,05

Extremadura 5.439 5.496 1,0 5,13

Galicia 13.559 13.792 1,7 5,10

Madrid 42.697 43.772 2,5 6,70

Murcia 6.979 7.203 3,2 4,88

Navarra 4.011 4.075 1,6 6,33

País Vasco 13.269 13.536 2,0 6,23

La Rioja 1.610 1.648 2,4 5,27

-----------------------------------------------------------

Ceuta 320 328 2,5 3,85

Melilla 290 289 -0,3 3,39

===========================================================

Total 247.958 253.796 2,4 5,44