Cs pide que no se recurra ante el Supremo el rechazo de Rodil en Cajastur

Gijón, 30 may (EFE).- El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos de Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, ha pedido hoy que el Ayuntamiento cese su "absurda confrontación judicial" con la Fundación Cajastur y no recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial que desestima su recurso contra el patronato de la entidad que no hizo efectivo el nombramiento de Marta Rodil como patrona.

"Siempre nos opusimos a judicializar este asunto y ya habíamos pedido que no se recurriera la anterior sentencia", ha comentado, a través de un comunicado, en el que ha recordado que los estatutos de la fundación fijan que es el patronato al que le corresponde decidir si acepta o no la propuesta del Ayuntamiento.

Fernández Sarasola ha reclamado al equipo de gobierno que "respete" las decisiones del patronato, "deje de enredar y no siga insistiendo en un nombramiento que tan sólo cuenta con el apoyo de dos de los seis grupos municipales", en referencia a Foro y Xixón Sí Puede.

El portavoz de Ciudadanos ha dicho que esta "confrontación judicial está suponiendo un coste para las arcas municipales", por lo que ha reclamado que el equipo de gobierno cuantifique las costas que debe afrontar el consistorio.

Asimismo, ha urgido a buscar una "persona de consenso" para acceder al cargo en representación del Ayuntamiento.