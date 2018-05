Cs pregunta por la futura sede la Escuela del Deporte y sus titulaciones

Avilés, 31 may (EFE).- El Grupo Municipal de Ciudadanos de Avilés ha pedido hoy explicaciones sobre la razón por la que no hay reuniones para decidir la nueva ubicación de La Escuela del Deporte de Asturias y sobre la decisión de retirar el título de Técnico de Media Montaña "que no ha durado ni un año", dice en una nota.

Este centro formativo empezó a funcionar en el año 2005 con sede en el IES de La Magdalena de Avilés, impartiendo las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Técnico Deportivo.

Desde el curso 2005-2006 se iniciaron las primeras especialidades deportivas aprobadas en Asturias: Atletismo, Fútbol y Deportes de Montaña (media montaña), para posteriormente incorporarse al año siguiente los Deportes de Invierno (esquí alpino y snowboard).

Cs explica que la Escuela fue creciendo año tras año desde los 41 matriculados en el primer curso hasta 234 ocho años después.

La formación naranja dice que un mes después de aquel "decidido apoyo" a este centro del consejero de Educación, Genaro Alonso, "aún no se ha reunido con el Ayuntamiento de Avilés para la cuestión pendiente de la ubicación".

"Son constantes los vaivenes oferta formativa, creando malestar y una imagen que no favorece la ampliación de la oferta ni la captación de nuevos usuarios", sostiene Cs.

"La última novedad es que se retira otra vez el título de Técnico de Media Montaña" y la formación naranja pregunta por las razones de esa decisión y por el futuro de los alumnos que comenzaron su curso en 2017.