FADE pide defender intereses generales y no ceder "a tentaciones populistas"

Oviedo, 1 jun (EFE).- La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha pedido hoy al nuevo Gobierno que no actúe condicionado por intereses que no sean los del conjunto del país y que no ceda "a tentaciones populistas exclusivamente escoradas a lo social" y, de no ser así, defiende la convocatoria sin demora de unas elecciones generales.

En un comunicado, la patronal asturiana reclama también al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reclama además que siga impulsando reformas económicas para robustecer el crecimiento económico sin revertir las ya en marcha que, como la laboral, "han tenido un gran protagonismo en la salida de la crisis y la recuperación del empleo".

Además, exige el cumplimento de los compromisos de inversión con la variante de Pajares y otras infraestructuras pendientes contemplados en los Presupuestos del Estado y la atención a las necesidades de la región en el ámbito de la financiación autonómica.

Los empresarios instan además al Ejecutivo a que garantice la estabilidad política e institucional de manera que no se quiebre la credibilidad y confianza entre los inversores y los organismos económicos internacionales alcanzada por España en estos años.

Igualmente, reclaman el mantenimiento del rigor presupuestario y de los objetivos de déficit y alertan sobre la tentación de ceder a incrementos de gasto que pueden poner en riesgo la senda de la consolidación fiscal.

Por último, FADE felicita al nuevo presidente, Pedro Sánchez, y reconoce al jefe del Ejecutivo saliente, Mariano Rajoy, "su trabajo y el de su Gobierno en la superación de la crisis económica más grave de la historia de nuestra democracia".