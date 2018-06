El Oviedo busca el milagro ante un Huesca que pelea por el título

Oviedo/Huesca, 1 jun (EFE).- El Oviedo tratará de apurar sus últimas opciones de disputar la fase de promoción de ascenso con un triunfo este sábado sobre el Huesca, que llega al Carlos Tartiere con el ascenso ya asegurado, pero necesitado de la victoria para pelear por el título de campeón de LaLiga 1/2/3.

Los asturianos, que perdieron la oportunidad de depender de sí mismos tras caer la pasada jornada (2-0) ante la Cultural leonesa, necesitan ganar y esperar que el Cádiz pierda ante el Granada, que Valladolid y Osasuna no empaten, así como que el Numancia no sume más de un punto ante la Cultural.

Tanto jugadores como cuerpo técnico tienen claro que es difícil lograrlo, pero no por ello dejarán de buscar el triunfo por si se producen no van a hacer otra cosa que no sea salir a competir ante el Huesca por si el resto de variantes se dan.

El propio Anquela, ex entrenador del conjunto oscense, defendió la profesionalidad los aragoneses y señaló que son un equipo que "ha hecho sus deberes" y "juega sin presión", pero que no por ello va a dejar de salir a "competir" ante el Real Oviedo.

El entrenador del Oviedo repetirá convocatoria en la última jornada, con las únicas variantes en la lista de Mariga, que ocupará el lugar del sancionado Saúl Berjón, y de Christian, que ocupará el puesto del también sancionado Carlos Hernández.

Respecto al dibujo la baja de Saúl Berjón podría dejar la puerta abierta a la entrada de un hombre más por dentro y la vuelta a la defensa de cuatro, aunque lo más probable es que el técnico persista en su idea de mantener la defensa de cinco y haga un cambio de puesto por puesto.

Por su parte, el Huesca, que ya se aseguró el ascenso hace dos jornadas, viaja a Oviedo dispuesto a sumar un triunfo, que le permita proclamarse campeón de LaLiga 1/2/3, en el caso de que el Rayo Vallecano no gane en su visita al campo del Nàstic.

A pesar de que el entrenador del Huesca, Joan Francesc Ferrer "Rubi", anunció que, una vez asegurado el ascenso, apostaría por aquellos jugadores que menos minutos han disputado, dejó claro en la conferencia previa que ante la posibilidad de lograr el título, volverá a contar con "los jugadores que lograron el ascenso",

No obstante, Rubi no podrá contar ante los asturianos con los sancionados Alejandro Remiro y Carlos Akapo, así como con el defensa Jorge Pulido, aquejado de un proceso febril, y el centrocampista Gonzalo Melero, con molestias en los isquiotibiales.

Más sorprendente es la ausencia de la convocatoria del delantero argentino Luis Ezequiel "Chimy" Ávila

Novedades que llevarán al preparador del Huesca a introducir cambios en todas la línea con relación al encuentro disputado el pasado domingo ante el Nàstic y en el que los oscenses cayeron por 0-1.

Un encuentro que será investigado por la Fiscalía, tras la decisión del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol de remitirle el ante los indicios "de que el resultado pudo ser alterado"

Los cambios en la alineación en el Huesca comenzarán en la portería donde actuará Roberto Santamaría en sustitución del sancionado Remiro, mientras que en la defensa el venezolano Alexander González volverá al lateral derecho

En el centro del campo la baja de Gonzalo Melero podría ser cubierta por Lluis Sastre, mientras que en la delantera Álex Gallar será el compañero del colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández.

- Alineaciones probables

Oviedo: Alfonso; Diegui Johannesson, Verdés, Forlín, Christian, Mossa; Folch, Rocha o Hidi; Fabbrini, Aarón y Linares.

Huesca: Santamaría; Alexánder González, Pulido, Jair, Brezancic; Aguilera, Sastre, Moi Gómez; Ferriero, Gallart y Cucho Hernández.

Estadio: Carlos Tartiere

Horario: 20:30 horas

Arbitro: Pizarro Gómez, Valentín (Comité madrileño)