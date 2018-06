Sandoval: "Salimos del coma porque se creyó, ahora queda la final"

Córdoba, 1 jun (EFE).- El entrenador del Córdoba, José Ramón Sandoval, afirmó este viernes que la pasada jornada en Reus su equipo "salió del coma porque se creyó desde la mesura y no desde la precipitación, sin tener que ganar el tercer partido antes que el segundo", y dijo que ahora "queda ganar la final" ante el Sporting.

Sandoval manifestó a los periodistas que este sábado es el día que menos tendrá que motivar a sus jugadores porque "esto es una final y las finales no se juegan, sino que se ganan"; y agregó que la trayectoria de su equipo "debe ayudar a creer siempre" y que "lo bueno es que ahora el Córdoba depende de sí mismo".

"No creo que el Sporting venga a empatar, aunque tiene un 'play off' a tres días vista, por eso la intensidad máxima debe ser nuestra porque es mucho más importante las ganas de no descender que las de subir", comentó,

Se refirió también a la apertura de expediente al partido de la pasada jornada entre Huesca y Nástic: "Hasta que no se les pille con el carrito de los helados" no tendrá validez.

Destacó, asimismo, que "el que se salga de la ley deberá pagarlo" y que "hay que tener confianza en el mundo del fútbol".