El Sporting necesita un punto en Córdoba para asegurar la tercera plaza

Gijón, 1 jun (EFE).- El Sporting, con novedades en la alineación inicial, busca al menos un punto en su partido en Córdoba que le asegure la tercera plaza y las ventajas que representa en el play off de ascenso, en un encuentro en el que el conjunto andaluz se está jugando la permanencia.

Los rojiblancos no tienen asegurada la tercera plaza que perderían en beneficio del Zaragoza en caso de derrota en Córdoba y victoria aragonesa en el campo del ya descendido Barcelona B, por lo que buscarán al menos un empate para no depender de nadie.

Baraja ensayó a lo largo de la semana con Álex López en lugar de un tocado Sergio Álvarez, que finalmente es baja, mientras que parece tener la intención de mantener a Lora en el lateral derecho tras el buen partido realizado la pasada semana ante el Granada.

Si el entrenador finalmente opta por Álex López como pareja de Álex Bergantiños supondrá un cambio importante en el centro del campo, en el que las ausencias puntuales de Sergio Álvarez o el propio Bergantiños fueron cubiertas por Hernán Santana, ya que López se pasó lesionado la mayor parte de la temporada.

Álex López no sale en el equipo inicial desde la séptima jornada y desde entonces ha encadenado problemas físicos que le han mantenido fuera del equipo, si bien ante el Granada ya tuvo algunos minutos.

El entrenador rojiblanco despejó las dudas que mantenía a lo largo de la semana y afirmó que va a "arriesgar" con Álex Pérez en el centro de la defensa, a pesar de que tiene cuatro tarjetas.

Baraja no puede contar con Guitián por lesión y prefirió que Juan Rodríguez, el central del Sporting B, siga en el filial que este fin de semana juega el partido de ida de la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda división en el campo del Elche.

Ante esta circunstancia ha convocado a Juan Quintero, el central colombiano que no ha tenido ningún tipo de protagonismo en toda la temporada pero que viaja para cubrir cualquier posible contingencia.

Rubén Baraja también realizó algunos ensayos con Pablo Pérez en la posición de media punta en lugar de Rubén García, que acumula muchos minutos y al que el técnico podría darle descanso para que llegue más fresco a los play off, si bien el ensayo podría ser de cara a un cambio avanzado el partido.

El rival será un Córdoba que de la mano del ex entrenador del Sportíng Sandoval se juega la permanencia, que se aseguraría con una victoria pero al que también lo podría valer un empate dependiendo, eso sí, de otros resultados.

La llegada de Baraja al banquillo del Sporting y Sandoval al del Córdoba iniciada la liga ha cambiado notablemente la trayectoria de estos dos equipos, ya que los gijoneses pasaron de estar décimos a cinco puntos del play off a incluso ser líderes, y los andaluces de estar a once puntos de la salvación a estar fuera de las posiciones de descenso aunque no libres de peligro.

Tras la sesión de hoy Baraja dio a conocer la lista de convocados para Córdoba que es la formada por: Mariño, Whalley, Lora, Calavera, Álex Pérez, Juan Quintero, Barba, Canella, Álex Bergantiños, Hernán Santana, Álex López, Carmona, Rubén García, Pablo Pérez, Jony, Michael Santos, Carlos Castro e Isma López.