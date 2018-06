El PP exige la firma inmediata del Plan de Vías tras el cambio de Gobierno

Gijón, 4 jun (EFE).- El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Gijón ha exigido hoy la firma inmediata del convenio del Plan de Vías, que estaba prevista inicialmente para las próximas semanas, tras el cambio de Gobierno central.

En rueda de prensa, el portavoz popular, Pablo González, ha pedido al PSOE "que no ralentice, que no ponga palos en la rueda, que no modifique y que firme cuanto antes" el acuerdo de la sociedad que gestiona el proyecto de integración ferroviaria.

González ha recordado que en 2004, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, supuso la "paralización total" del primer proyecto del plan redactado por un Gobierno del PP.

Según ha dicho, esta infraestructura es "absolutamente necesaria y crucial para Gijón", ya que supondría la llegada de los 800 millones de euros de inversión que contempla el convenio.

Por último, ha advertido de el Partido Popular "estará vigilante y hará todo lo posible para impedir que se boicotee o paralice el plan por el bien de todos los gijoneses".