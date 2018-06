Linares: "Si sigo seré el más feliz, si no el más orgulloso"

Oviedo, 4 jun (EFE).- El jugador del Real Oviedo, Miguel Linares, confirmó hoy su intención de seguir en el club azul y sólo queda "esperar que se sucedan los acontecimientos" ya que, si finalmente logra un año más de contrato, será "el hombre más feliz del mundo" y si tiene que dejar la disciplina del conjunto carbayón lo hará "siendo el más orgulloso" tras su emotiva despedida del Tartiere.

"Ya dije que estaría aquí hasta que me quisieran. Jugar en Primera División con el Oviedo sigue siendo un sueño, aunque sólo fuera un minuto, querría coger al equipo en Segunda B y dejarlo allí. Ojalá siga, y si no, estaré siempre agradecido por el cariño que he recibido y esté donde esté seré un oviedista más", comentó el futbolista.

Linares, que entregó a la Asociación Galbán un cheque por valor de 1.675 euros por la venta de sus muñequeras, confesó que la edad "se nota", pero aclaró que tiene "cuerda para rato" y que "no piensa" en este como el final de su carrera.

"Si de alguna manera soñaba marcharme de aquí era como el otro día en el Tartiere, fue increíble ver al estadio corear mi nombre tras fallar el penalti, la afición siempre ha estado conmigo. Puede que fuera mi último partido, pero el club ya sabe cuál es mi deseo y ahora sólo queda esperar", reconoció Linares, que no quiso comentar lo hablado con la dirección deportiva.

El maño, que acabó la temporada siendo el delantero titular, manifestó que mientras tenga ilusión va a seguir jugando y que se encuentra "de maravilla", pero lamentó el final de un año en el que a los azules les faltó sólo un "empujón" para entrar en la promoción.

"Nos hemos quedado cortos, no ha sido malo en cuanto a números el año, pero nos ha faltado empuje en los momentos decisivos. La lástima es que se nos ha escapado por poco", analizó el futbolista.

Linares, que lleva cuatro años en el club, concluyó que su mejor recuerdo vestido de azul siempre será el partido de play-off ante el Cádiz con el que los carbayones certificaron su ascenso a Segunda, logro que es ya su mayor "satisfacción" deportiva por la necesidad que afrontaba el club por aquel entonces.