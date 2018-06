LLamazares dice que alianza con Podemos pone en peligro mayoría de izquierdas

Oviedo, 4 jun (EFE).- El ex coordinador de IU y portavoz de la coalición en el parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, ha considerado hoy que el acuerdo suscrito con Podemos para ir juntos a los comicios de 2019 no sólo no va a ser útil en Asturias si no que va a poner en peligro la mayoría de izquierdas y el Gobierno de la comunidad.

Llamazares se ha mostrado muy crítico con el acuerdo suscrito el sábado por las direcciones nacionales de Podemos, IU y Equo para concurrir conjuntamente a las elecciones autonómicas, municipales y europeas que se celebrarán en 2019.

En su opinión, ese acuerdo es "un acto absolutamente precipitado, a un año del final de legislatura, e irresponsable" porque tiene una concepción del Estado que no se corresponde con la realidad de un estado plural y porque "pretende aplicar una suerte de corsé" en relación a las alianzas a comunidades autónomas y municipios.

"Espero que lo reconduzcan y reconsideren, pero no tengo muchas esperanzas", ha señalado Llamazares, que considera que "en este caso, sumar es restar" y que se ganaría mucho más desde el punto de vista de la movilización del electorado si cada una de las formaciones obtiene el mejor resultado posible por su cuenta.

No obstante, ha afirmado que el acuerdo nacional "no establece ninguna excepción" y que, por lo tanto, "si Asturias o un municipio se quiere salir de esa marca general, lo harán con las reservas de la dirección federal y por tanto con problemas".

"Espero que reconsideren esa situación y que no haya ninguna ruptura (en IU). Es lo último que deseo", ha afirmado antes de que el portavoz de Podemos en la Junta General señalase sobre la posibilidad de que ambos partidos concurran juntos en las autonómicas que "es importante tener en cuenta la realidad de los territorios".

No obstante, ha señalado que hay tiempo suficiente y que han cambiado cosas "como para que se aquilate el debate y se tenga en cuenta cuál es la realidad".

"El acuerdo firmado expresa una voluntad general de confluencia de las organizaciones que venían contestando firmemente la políticas de Mariano Rajoy, pero veremos luego cómo se aplican en cada territorio, a nivel autonómico y municipal", ha añadido León antes de reconocer que "el debate es sano" y de que no hay que ponerse a correr detrás de las encuestas sino tener en cuenta que le viene mejor a los asturianos a la hora de tomar decisiones.

En su opinión, lo importante no es cuántos votos y escaños se suman, sino si sirven para poner en cuestión las políticas que se venían aplicando y que muchas veces eran compartidas por PSOE y PP.

"Tenemos un año por delante para reflexionar sobre el mejor equipo y el mejor terreno de juego para que una vez caído Rajoy caigan definitivamente sus políticas", ha concluido.