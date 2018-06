PSOE denuncia que el plan económico supone "auténtico recorte" para Gijón

Gijón, 4 jun (EFE).- El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, ha denunciado hoy que el plan económico financiero elaborado por el equipo de gobierno de Foro representa un "auténtico recorte" en las previsiones económicas de la ciudad en 2018 y 2019.

En rueda de prensa, el dirigente socialista ha cifrado ese recorte en 24,5 millones de euros este ejercicio y en 28,8 millones el próximo año en comparación con el presupuesto prorrogado en vigor.

"Este plan no es aprobable y no puede ser tramitado, porque está generando un efecto perverso con unas consecuencias considerables para la vida de la ciudad", ha puesto de manifiesto antes de advertir de que refleja una política "desastrosa" que no mira hacia el futuro.

Pérez ha señalado que resulta "incomprensible" que la localidad se vea sumida en una situación de "recortes de este calibre por una mala gestión económica" del gobierno local de Carmen Moriyón.

El portavoz del PSOE ha indicado que, además de que el gasto municipal "se ha ido limitando cada año", Foro "ha decidido hacer un recorte por encima de lo que obliga la regla de gasto".

Según ha apuntado, los ajustes comprometen parte de los proyectos de la ciudad, como la rehabilitación de fachadas.

"El gobierno local quiere tener siempre a alguien a quien echarle la culpa de los que hace", ha apostillado en su comparecencia.

Respecto a la moción de censura, Pérez ha comentado que ha servido para "retratar el comportamiento de cada cual", en relación al apoyo de Foro a Mariano Rajoy tras conocerse la sentencia de Gürtel.

Asimismo, ha confiado en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "sea capaz de tener la sensibilidad" que merece la ciudad.