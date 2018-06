La defensa pide absolver a la acusada de falsificar el pago de su carrera

Oviedo, 5 jun (EFE).- La defensa de la alumna de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo acusada de falsificar las cartas de pago de su carrera y entregarlas en la institución académica como si fueran auténticas ha pedido su absolución por falta de pruebas.

En la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, en la que la acusada no ha declarado, la defensa ha asegurado que la alumna no falsificó documento alguno.

El Ministerio Público, que pide dos años y seis meses de prisión, el pago de una multa de 1.800 euros y de una indemnización de 1.876 a la entidad bancaria Liberbank, sostiene que la acusada se matriculó en la Universidad el curso 2014-2015 y que, al no haber abonado las tasas correspondientes al primer plazo de la matrícula, la institución académica le entregó dos cartas de pago oficiales para que hiciera el abono.

Para aparentar que las había abonado, pese a que no tenía intención de hacerlo, la acusada estampó en ambos documentos dos sellos de pago de la entidad bancaria Cajastur, de la oficina Buenavista de Oviedo, que acreditaban el abono de 339 euros y de 1.536 euros, respectivamente, añade el escrito del Ministerio Público.

La acusada presentó las cartas de pago en la Universidad, que las aceptó al desconocer que el sello no era de curso legal, a pesar de que el sello era de Cajastur y la entidad bancaria ya había cambiado su nombre por el de Liberbank.

Sin embargo, cuando la institución académica envió las cartas a la entidad reclamando el dinero, se descubrió que la cantidad nunca había sido pagada en la oficina bancaria.

Según la defensa, en aquella época había aún oficinas de Liberbank que seguían utilizando el sello de Cajastur.

Un empleado de la entidad no ha podido confirmar este extremo, si bien ha reconocido que Liberbank no sufrió ningún perjuicio porque la Universidad no realizó ningún cobro.