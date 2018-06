Fernández pide dejar intereses personales para celebrar un Congreso de unidad

Oviedo, 6 jun (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha emplazado hoy al Comité Ejecutivo Autonómico de su formación a dejar de lado los intereses personales "pensando en el interés general del país y del partido" para que el próximo Congreso sea "una ceremonia de unidad" y superar "un revés político fuerte".

"Se lo debemos a los afiliados", ha señalado la líder popular ante el órgano de dirección de su partido al que ha pedido no tener "ni un ápice de desesperanza, ni de bajón" después de que Mariano Rajoy anunciara ayer su dimisión como máximo responsable del PP y la convocatoria de un Congreso en julio para elegir a su sucesor.

Según Fernández, tras la moción de censura se han registrado altas en las sedes del PP de Asturias de gente "que entiende muy mal un linchamiento político en toda regla" como el que, ha asegurado, sufrió Rajoy, "el mejor presidente de la democracia española.

Además, ha defendido que no dimitiera de su cargo de presidente porque "ni nada malo hizo ni tampoco solucionaba nada", ya que no podría asegurar la formación de un nuevo gobierno del PP y habría generado una interinidad que "no servía a los intereses de España".

A su juicio, "la situación que el PP heredó del PSOE era la desesperanza de tantos ciudadanos que no veían un futuro" y, después de que la gestión de Rajoy al frente del Gobierno diera "la vuelta" a esa situación, se ha mostrado convencido de el tiempo "dará la razón" a los populares.

A partir de ese congreso, ha añadido, el PP abrirá "una nueva etapa de triunfos electorales, cohesión y resolución de los problemas de los españoles" después de que, con la moción de censura, se pervirtiera por primera vez "la regla de que quien gana las elecciones, gobierna" y de que el PSOE se aliara "con quienes hace un año los propios socialistas le impidieron pactar"

"84 diputados de 350 no pueden regir los destinos de España y un Gobierno de tan poco escaños depende de una amalgama de partidos de extrema izquierda y con los herederos de ETA que se aprovecharán de esa debilidad", ha asegurado Fernández.

Además, ha considerado que la nueva política energética del nuevo Gobierno socialista "traiga malas noticias para Asturias" dado el perfil de los integrantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, una postura que ha contrapuesto "a la defensa de las centrales térmicas y del carbón llevada a cabo por el Gobierno del PP".

Fernández ha reprochado a los socialistas que, después de que su partido no hiciera ningún reproche a que el jefe del Ejecutivo, Javier Fernández, estuviera "yendo y viniendo a Madrid durante seis meses" en su etapa al frente de la gestora, el PSOE gallega ya acusara a hoy al presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, de crear inestabilidad ante la hipótesis de opte a la Presidencia del PP.

"Esa es la diferencia entre un partido grande como PP y el PSOE", ha añadido tras extender sus críticas a Ciudadanos por pretender "dar siempre lecciones al PP" para desgastar al Gobierno de Rajoy y haber conseguido "de rebote" que el ue el PSOE vaya a gobernar "con partidos palanca del separatismo catalán", un precio que, ha subrayado, pagarán "todos los españoles".