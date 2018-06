Pacheta intuye un partido durísimo en Mareo pero confía en pasar

Elche , 8 jun .- José Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche CF, afirmó este viernes que intuye un partido muy duro para su equipo en la vuelta de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso ante el Sporting de Gijón B, pero confía en que su equipo logre hacer valer la ventaja de la ida (2-1) y pase a la final.

"El equipo está tenso, concentrado y conectado. Va a ser durísimo, pero somos el Elche y vamos a intentar imponernos", dijo el preparador burgalés, quien se mostró convencido de que su equipo se adaptará a las dimensiones de la Ciudad Deportiva de Mareo.

Pacheta calificó al filial del Sporting como un rival "fantástico" y recordó que ya rindió a un nivel altísimo en el partido de ida, si bien precisó que no es fácil "aguantar al Elche durante 90 minutos".

"Todos los rivales dan lo mejor ante nosotros y tenemos que jugar al mejor nivel para ganarles. El Elche, con sus defectos, ha ganado todos los partidos del 'playoff' y todo el mundo sabe lo difícil que es eso", dijo.

El técnico admitió que le preocupa todo del partido, incluso las condiciones climatológicas, aunque precisó que sobre todo que el Elche esté a un buen nivel. "Quiero que nos dediquemos a jugar sin pensar en nada más", indicó Pacheta, quien afirmó que durante la semana ha trabajado para mantener la misma línea de juego que ha permitido al equipo "marcar en todos los partidos que ha disputado fuera".

El preparador no valoró si la derrota del Sporting en la promoción de ascenso a Primera puede condicionar al filial y lamentó que la afición del Elche no pueda desplazarse a Gijón al no haber facilitado el club asturiano entradas.

"Es muy duro que una afición no pueda ir a ver a su equipo. Esto es un espectáculo y cuanto más gente mejor", dijo Pacheta, quien cree que al Elche le puede venir bien jugar fuera este partido para liberarse de algo de presión.

Pacheta, admitió, que se plantea la titularidad de Nino tras sus goles en el partido de ida, pero matizó que el almeriense "es capaz de salir 20 minutos y ser el rey. Es el mejor jugador de este equipo, pero también al que más tengo que cuidar e ir manejando", comentó el preparador, quien no descartó algún cambio con respecto al equipo que ha venido alineando en las últimas fechas.