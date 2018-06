El sector público autonómico cumple el 80% de recomendaciones de Sindicatura

Oviedo, 8 jun (EFE).- Las entidades del sector público autonómico del Principado de Asturias no incluidas en la Cuenta General han cumplido el 80,36 por ciento de las recomendaciones que la Sindicatura de Cuentas les realizó en los informes de fiscalización de los ejercicios 2006-2016.

Así lo expone el "Informe de seguimiento de las recomendaciones y observaciones contenidas en los informes del resto del sector público autonómico del Principado de Asturias de los ejercicios 2006-2016" aprobado por el Consejo de la Sindicatura de Cuentas.

Las conclusiones del informe reflejan un 80,36 por ciento de aplicación de las recomendaciones y observaciones y señalan que todas las entidades, excepto la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, han contestado al requerimiento de la Sindicatura de Cuentas en forma y plazo.

De las 55 recomendaciones contestadas, 45 han sido aplicadas total (35) o parcialmente (10).

Las sociedades mercantiles y las entidades públicas son las unidades que han confirmado haber adoptado un mayor número de medidas para corregir las deficiencias, debilidades o insuficiencias manifestadas en las recomendaciones.

De las diez recomendaciones no aplicadas cinco han sido tomadas en consideración, pero otras cinco no se han atendido porque la entidad destinataria no compartía la recomendación.