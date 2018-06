Cs exige a Moriyón "dar la cara" ante la situación de la playa de San Lorenzo

Gijón, 9 jun (EFE).- El coordinador de Ciudadanos en Gijón, Rubén Pérez Carcedo, ha emplazado hoy a la alcaldesa, Carmen Moriyón, a "dar la cara" y a ofrecer todas las explicaciones sobre los problemas de la playa de San Lorenzo en la próxima comisión de Medio Ambiente así como las posibles soluciones.

En un comunicado, Pérez Carcedo recuerda que la alcaldesa se reservó en su momento las competencias en materia de Medio Ambiente "y por eso debe ser ella quien ofrezca a los grupos de la oposición todas las explicaciones, algo que hasta ahora no ha ocurrido".

"No quiso delegar estas funciones en nadie, así que no tiene ningún sentido que siga delegando el dar explicaciones. Ha llegado de que asuma las responsabilidades derivadas de sus competencias en esta materia. No puede seguir parapetándose detrás del concejal de Seguridad Ciudadana y mucho menos de la directora general de Medio Ambiente", afirma el dirigente naranja.

Asimismo, cuestiona que la únicas razones de una situación que ha obligado a cerrar playa en tres ocasiones en dos semanas por la presencia de aguas fechas sea la falta del pozo de tormentas y la falta de la entrada en funcionamiento de la EDAR del Este dado que la carencia de ambas infraestructuras nunca generó estos problemas.

Por otra parte, Pérez Carcedo, que asistido a una comida con afiliados y simpatizantes de la Agrupación para celebrar el tercer aniversario de la llegada de Ciudadanos al Ayuntamiento, ha pedido a los partidos de izquierda a que dejen de enredar con una posible moción de censura y que centren sus esfuerzos en intentar solucionar los problemas de la ciudad en vez de generar más.