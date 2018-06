Barbón afirma que Pedro Sánchez "conoce bien la realidad" del carbón

Oviedo, 10 jun (EFE).- El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha señalado hoy que, aunque no se puede negar "lo evidente" en relación al proceso de descarbonización de la economía para luchar contra el cambio climático, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "conoce bien la realidad" del sector minero y energético y las consecuencias de ese proceso.

Barbón ha señalado que en el nuevo Gobierno aún faltan determinados nombramientos sobre los que se ha mostrado convencido de que tendrán conocimiento de la situación que atraviesan las cuencas ante el inminente fin de la actividad extractiva y la posibilidad de cierre de las centrales térmicas.

En declaraciones a los periodistas, el dirigente socialista ha incidido en que, de cara a este proceso, no se puede "negar lo evidente" y lo que es necesario es defender el mantenimiento de un hueco el mix de generación eléctrica para el carbón nacional.

"Se está entremezclando todo, una cosa apostar por las renovables y yo no me opongo porque no se puede ir en contra del signo de los tiempos y otra es luchar para que la transición sea justa y se defina el hueco que queda para el carbón autóctono", ha añadido.

A su juicio, es "una irresponsabilidad y una desvergüenza" que se presente ahora como defensor del carbón un partido como el PP tras siete años de gobierno en los que no negoció "nada" de la decisión comunitaria que elimina las ayudas a las explotaciones deficitarias a finales de este año, ni siquiera para lograr que a las empresas rentables no se les obligara a devolver las subvenciones recibidas.

Según Barbón, fue el PP el que provocó la quiebra de gran parte de las empresas mineras al no garantizar el uso del carbón autóctono en las térmicas y el que no invirtió ni un euro de los 250 millones previstos para el periodo 2013-2018 en las cuencas lo que generó "endeudamientos gravísimos" para algunos ayuntamientos.

"Soy coherente con mi historia, fui presidente de ACOM y sigo diciendo lo mismo con un Gobierno del PSOE", ha apuntado durante la inauguración de un monolito en memoria de Olegario García, un maestro asesinado en 1938 por el franquismo, tras señalar que la FSA tiene "comunicación directa con el partido y con el Gobierno".

A la polémica abierta por las afirmaciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el escaso futuro del carbón y la necesidad de avanzar en el cierre de centrales térmicas se ha referido también hoy el diputado de IU de Ovidio Zapico para advertir a la FSA que reflejan "las decisiones que tomará mañana".

"Asturias no es que se juegue mucho en esta cuestión, es que se lo juega todo", ha señalado Zapico que ha avanzado que su grupo pedirá la celebración de un pleno monográfico en la Junta General sobre esta situación que se celebraría durante el próximo mes de julio, fuera del periodo ordinario de sesiones.

El objetivo, ha apuntado, es escenificar "una posición común" de las fuerzas políticas asturianas para defender "una transición justa y equilibrada" dado que la Junta no puede limitarse a ser "un 'ayuntamientón' que habla de temas secundarios o un remedo de la Fiscalía enlazando una comisión de investigación tras otra".

Zapico se ha mostrado además "preocupado" por la actitud en este asunto de los diputados por Asturias elegidos en la lista de Unidos Podemos, Sofía Castañón y Segundo González, a los que ha recordado que fueron elegidos "con los votos de muchos trabajadores de la minería o de la industria y ahora no pueden esconder la cabeza".

"Deben responder a estos trabajadores y a esos territorios y defender sus intereses ante el Gobierno desde su posición en el Congreso", ha añadido el parlamentario de IU.