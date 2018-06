El Joven Coro de la Fundación Princesa se suma al aniversario del aeropuerto

Oviedo, 12 jun (EFE).- El Joven Coro de la Fundación Princesa de Asturias ofrecerá este viernes un concierto con motivo del cincuenta aniversario del Aeropuerto de Asturias.

El evento se celebrará en la terminal del aeropuerto y contará con dos intervenciones que tendrán lugar a las 19:00 horas y a las 20:15 horas, ha informado la Fundación en un comunicado.

El repertorio del Joven Coro incluirá una selección de obras contemporáneas como Hold on to the Rock, de Pepper Choplin; A Concert Celebration, de Andrew Lloyd Webber; Fly Me To The Moon, de Bart Howard; y Welcome To The 60's, de la película "Hairspray", de Marc Shaiman & Scott Wittman, entre otras.

El Joven Coro, dirigido por José Ángel Émbil Miranda, está integrado por jóvenes de entre 15 y 21 años y forma parte, junto al de adultos y al infantil, del Área Musical de la Fundación Princesa de Asturias.