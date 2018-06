Lastra confía en que los problemas de San Lorenzo sean "accidentales"

Oviedo, 12 jun (EFE).- El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha confiado hoy en que los problemas de contaminación de la playa de San Lorenzo sean "episodios accidentales" y que no supongan un "problema medioambiental", a la vez que ha precisado que el expediente informativo abierto es algo "normal" que no debe crear alarmismo.

En declaraciones a los medios, previas a la inauguración de la jornada técnica de gestión del agua organizada por Cadasa en la sede de la Federación Asturiana de Concejos (Facc), Lastra ha insistido en que la apertura del expediente informativo no supone "ninguna novedad", y que no debe generar alarma ni mayor preocupación en la sociedad.

Sobre este asunto, ha explicado que se está siguiendo el procedimiento administrativo normal para estos casos, ya que se ha comunicado el expediente informativo al Ayuntamiento de Gijón tras haber realizado una analítica del estado del agua.

Unos análisis solicitados a raíz del segundo episodio de contaminación en las aguas de la playa gijonesa, ha apuntado Lastra.

El titular de Medio Ambiente ha subrayado que el Principado está trabajando "seria y rigurosamente" con el objetivo de tener "una garantía absoluta" de que el agua está en buenas condiciones, ya que lo que se está jugando es "el prestigio de la playa".

En este sentido, ha anunciado que se ha puesto en contacto con el Gobierno central para trasladarle "éste y otros problemas de la región", que deben ser abordados con prontitud.

Acerca del origen del problema, no ha querido entrar en detalles para "no añadir un problema mayor", aunque ha apuntado que la cantidad de agua caída en el Principado durante el fin de semana, cuando cayeron "casi 60 litros por metro cuadrado", era algo que "no se podía prever".

Asimismo, ha reconocido estar "preocupado" e "interesado en que se resuelva la situación correctamente", y ha expresado su deseo de que sean episodios "accidentales" a abordar y que se puedan solucionar rápidamente para que "no vuelva a suceder".

Por su parte, el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio García Palacios, ha asegurado que este problema se está tratando con "todo el interés y rigurosidad que merece", secundando las manifestaciones del consejero.

Al igual que Lastra, ha recordado que la gran cantidad de agua que cayó en el Principado durante el pasado fin de semana superó "con mucho" las previsiones, y generó crecidas y arrastres en los ríos que han desembocado en los actuales problemas.