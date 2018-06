Sergio Lozano: "Va a ser una batalla y saldremos a morir"

Barcelona, 13 jun (EFE).- El jugador del Barcelona Lassa de fútbol sala Sergio Lozano ha aseverado este miércoles que el tercer partido de la final de la Primera División de este jueves en el Palau Blaugrana contra el Movistar Inter "va a ser una batalla y saldremos a morir".

No le queda otra el conjunto azulgrana ya que con la eliminatoria 2-0 una nueva derrota le daría el título al conjunto madrileño por quinta temporada consecutiva.

A pesar de perder los dos primeros partidos de la eliminatoria, Lozano ha afirmado que "llegamos bien y las sensaciones son buenas. Solo tenemos que pulir algunas cosas".

El azulgrana ha destacado que el equipo "no pensamos en ganar tres partidos sino solo el de mañana, porque no quiero que el Movistar Inter gane la Liga en el Palau".

Sergio Lozano se ha mostrado seguro que "la magia" del Palau Blaugrana "nos llevará en volandas a la victoria".

El internacional español ha tenido palabras para el portero Paco Sedano, que minutos antes hizo pública su retirada como jugador por motivos familiares.

"Quiero darle las gracias a Paco Sedano por lo que nos ha hecho disfrutar en estas once temporadas. Se me va a hacer muy raro no verlo en el vestuario", ha dicho Lozano.

El capitán del Movistar Inter, Carlos Ortiz, también se refirió al portero azulgrana, al que calificó de "referente y ejemplo en el que se miran todo los niños que quieren ser portero.

El jugador del conjunto madrileño ha apuntado que el adiós del meta azulgrana es "malo para el fútbol sala y el Barcelona, pero bueno para él".

Del tercer partido de la final, Carlos Ortiz espera un encuentro "igualado, intenso y bonito" en el que el Movistar Inter sepa "competir igual que ellos".

El cierre madrileño, que le ha marcado cinco goles esta temporada al Barcelona, ha reconocido que sus duelos con la gran estrella azulgrana, el brasileño Ferrao, "me dan la vida y me encantan porque hay mucha nobleza en ellos".

Ortiz ha señalado, precisamente, que las opciones de su equipo de conseguir el triunfo "pasan por estas luchas" contra los referentes del juego del Barcelona.