Alonso: "Todo el mundo te aconseja. Los mejores consejos, sobre salud"

Le Mans , 14 jun .- El piloto español Fernando Alonso, que este fin de semana se estrenará en las 24 Horas de Le Mans con un Toyota Hybrid TS050, dijo esta tarde en el Circuito de La Sarthe que ha recibido muchos consejos para afrontar la prueba, pero que quizá los más valiosos son los relativos a la salud.

"Todo el mundo me ofrece el máximo de ayuda y no sólo aquí. He hablado con muchos pilotos. Aquí tenemos a Alex Wurz (expiloto de F1 que está vinculado a Toyota como asesor). Los mejores consejos llegan sobre la salud, lo que hay que beber, dormir y comer, porque estos días se consume mucha energía", relató.

"Cuando llegas a Le Mans consumes mucha energía porque quieres llegar a todo, y puedes llegar al sábado y afrontar la carrera al 50%. La exigencia que tienes aquí es máxima", añadió Alonso en la comparecencia ante los medios internacionales.

Después de que el coche de Alonso lograse este miércoles el mejor tiempo en la primera de las tres sesiones de clasificación, el piloto español reconoció que, igual que le pasó en enero en las 24 horas de Daytona, las de Le Mans "van a ser las menos importantes" de su vida.

Señaló que los mejores cronos no los intentará él en las dos sesiones que quedan, especialmente en la segunda, antes de que anochezca y bajen las temperaturas.

"Mi objetivo es dar vueltas y preparar la carrera, como dije anoche. Ayer no pude mejorar el tiempo por el tráfico que encontré (compiten 60 coches). Aquí lo importante es hacer cuanto antes el mejor tiempo. Tienes que escoger cuándo maximizarás al máximo el coche para dar la vuelta perfecta y eso no lo puedes hacer en todas las vueltas. Cuando a mí me toque entrar en el coche, las condiciones no serán las óptimas para sacar el mejor tiempo. Hay otros chicos en el equipo con más experiencia para hacer la vuelta rápida", señaló.

Alonso razonó que la 'pole' no es el gran objetivo de su equipo en una carrera de resistencia y con una duración de 24 horas: "La salida es lo menos importante. No hay mucha emoción en la clasificación, porque no es definitiva. La salida no es la parte crucial de la carrera. La emoción de verdad en la carrera llegará en las dos últimas horas el domingo".

El piloto español, que compagina el mundial de resistencia este año con Toyota y el de F1 con McLaren, aseguró que la victoria en Le Mans "sigue siendo un gran sueño" y que afronta la carrera con la misma mentalidad que el año pasado las 500 millas de Indianápolis.

Destacó que le resulta muy atractivo "ser el mejor en todas las disciplinas del motor" y que podría ser campeón del mundo ocho veces -"algo improbable", subrayó- o ser el mejor en todas las categorías de las carreras, algo que sí le motiva.

Del cambio que vuelve a hacer (ya debutó en mayo en el mundial de resistencia en la carrera de Spa) saliendo de un F1 para conducir un prototipo en Le Mans, el doble campeón del mundo en F1 (2005 y 2006) manifestó que el estilo de conducción "es lo más difícil".

"No hay muchos como yo que lleven 33 años pilotando. Todo es difícil en este coche y por ello tengo que estudiar y adaptarme. El Toyota Hybrid es un coche muy complicado", reconoció, y sobre su adaptación dijo que "no hay que inventar nada, hay que seguir la ruta marcada. Está todo inventado en Le Mans".

Sobre su experiencia en la conducción nocturna, Alonso volvió a expresar se convicción de afrontar con seguridad los kilómetros que le toquen correr sin la luz natural, y que por ello en las tres sesiones de clasificación, más que buscar buenos tiempos, intentan "sacar el máximo de puntos de referencia por la noche, porque esto es muy importante".

"Espero que esta noche podamos mejorar más y poner más puntos de referencia, especialmente en las curvas", añadió.

"Es difícil por la noche porque se pierden los puntos de referencia, aunque a pesar de la oscuridad la pista está algo iluminada por muchos factores. Hemos realizados ensayos en diferentes condiciones en invierno en Portimao y en Aragón y allí sí que no había luces porque no hay actividad como sí que la hay aquí, con luz que nos llega de otros lugares de fuera del circuito", explicó.

Alonso reconoció que al margen de un par de cosas, como las verificaciones o el desfile de todos los pilotos este viernes en Le Mans, no puede tener mucho contacto con los aficionados ni con lo que se vive fuera del circuito de La Sarthe con la llegada de miles de seguidores de toda Europa días antes de la carrera.

"Esperaba lo que me estoy encontrando, pero estamos muy enfocados en el trabajo que tenemos. Quizá no sentimos la carrera como los seguidores, porque nosotros tenemos la mirada en la labor. Ya iremos al desfile mañana en Le Mans, donde tendremos el contacto con los seguidores, con la increíble atmósfera que se creará. En un día normal, pilotamos, nos relajamos, tenemos constantes reuniones y volvemos al hotel. Tenemos un horario muy restringido y por ello no sentimos lo que se vive fuera de aquí", admitió.

No obstante, destacó como el mejor momento en Le Mans el día de las verificaciones y fotografía de equipo "rodeados de todos los seguidores con su entusiasmo, viviendo la tradición y la historia de la carrera".

"Espero llevarme muchos recuerdos para mi vida del desfile de mañana", comentó.

Finalmente, admitió que los momentos más complicados en el asfalto del circuito los vive de noche cuando tiene que afrontar las dos 'chicanes' de la larga recta de 5 kilómetros.

"Las curvas internas de las dos 'chicanes' no son muy visibles y no hay claras referencias sobre cuando frenar o girar, y las puedes perder alguna vez. Es difícil repetirlas de la misma forma vuelta tras vuelta", subrayó.