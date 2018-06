CCOO y UGT exigen mantener las térmicas y una transición energética justa

Oviedo, 14 jun (EFE).- Los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, han coincidido hoy en reivindicar el mantenimiento de las centrales térmicas y la presencia del carbón en el mix energético, y en exigir una transición energética justa.

Fernández Lanero ha afirmado que no entiende la prisa que tiene la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en cerrar las centrales térmicas y ha afirmado que sus palabras "a veces rozan la falta de respeto".

Según Fernández Lanero, la ministra, a quien ha invitado a visitar Asturias, habla de una transición justa y socialmente responsable pero no propone ninguna alternativa industrial para los territorios que van a quedar descarbonizados.

"No vamos a consentir que se cierren las térmicas sin poner ninguna alternativa encima de la mesa" ha dicho Fernández Lanero, quien ha asegurado que prescindir de una fuente de energía como es el carbón solo va a traer un encarecimiento de la electricidad y va a condenar a las Comarcas Mineras "al paro y a la pobreza".

Por su parte, Zapico ha valorado de forma positiva la voluntad de diálogo de la ministra y ha asegurado que su intención es convencerla de que el carbón autóctono juegue un papel importante en el "mix" energético ya que "se va a seguir quemando carbón en las térmicas del Estado español a corto y medio plazo".

Asimismo, ha señalado que se trata una cuestión de soberanía nacional ya que el país que renuncie a fuentes de energía propias está renunciando a parte de su soberanía y ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "no puede cometer ese error".

Zapico ha subrayado que Asturias "se la está jugando" y que es necesario crear un frente político y social amplio que defienda los intereses de los asturianos que pasa por defender que en el "mix" energético.

No obstante, ha considerado que no hay que precipitarse porque los objetivos con el cambio climático se datan en el año 2050 y ha señalado que si se hace de forma precipitada, el que va a tener más protagonismo en el mix energético será el gas" y eso no va a contribuir en la lucha contra el cambio climático y va a fomentar la subida de los precios de la luz.

Lanero y Zapico han acudido hoy en Oviedo a la concentración convocada por UGT y CCOO, con motivo del fallecimiento de un trabajador en el accidente laboral que tuvo lugar el martes en la estación de tren de Linares en Lena.

Durante el acto, representantes de ambos sindicatos han portado una pancarta donde se podía leer "Ni un muerto más en el trabajo" y han guardado varios minutos de silencio tras la lectura del manifiesto por parte de la secretaria de Salud Laboral de UGT, Emma Fernández, en el que ha manifestado su indignación porque siga habiendo este tipo accidentes laborales a pesar de la recuperación económica.