Informe del T. de Cuentas no ve responsabilidad en ex directivos de El Musel

Oviedo, 14 jun (EFE).- El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, ha señalado hoy que el último informe del Tribunal de Cuentas en relación con el procedimiento abierto por los sobrecostes en la ampliación del puerto de Gijón no aprecia responsabilidad por alcance en la actuación del exdirector y expresidente de El Musel, José Luis Díaz Rato y Fernando Menéndez Rexach.

La Abogacía del Estado había presentado una demanda contra ambos, a la que se sumó la Fiscalía, en la que les reclamaba una aportación de 137 millones de euros de su patrimonio, una cuestión sobre la que aún deberá pronunciarse de forma definitiva el Tribunal de Cuentas.

En su respuesta en el pleno de la Junta General a una pregunta del diputado de Podemos, Daniel Ripa, Lastra ha señalado que ese informe constata que los precios pagados estaban justificados por circunstancias reales, que los pagos se ajustaron al valor de las contraprestaciones y que las certificaciones reflejan la coincidencia entre los pagos y los importes de la ejecución.

Además, ha subrayado, indica que no se aprecia una salida de numerario "o sea que no se ha llevado nadie el dinero" de una obra que es "una realidad incuestionable" cuya ejecución fue abonada con arreglo a los precios fijados en el modificado del proyecto inicial "que no supuso un perjuicio sino que vino a evitar un daño mayor".

Lastra ha incidido además en que la Abogacía del Estado deberá rebatir ahora sus propios argumentos tras haber elaborado hasta ocho informes favorables sobre el proceso de ejecución de las obras, adjudicadas por 572 millones de euros y cuyos sobrecostes elevaron su cuantía hasta los 826,4 millones.

En este sentido, ha señalado que ese 24,8 por ciento de sobrecoste es "uno de lo más pequeños" de los registros en obras portuarias similares realizadas en otros puntos de España.

Además, ha atribuido a un error del inspector de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la UE que reflejara en su informe irregularidades en el peso de los camiones que transportaban el material y en el número de vehículos dado que "no se pagaba por peso ni por camiones, sino por metros cuadrados de avance de la obra".

"Esa mención (al peso y el número de camiones) ya ha sido rebatida y usted lo sabe, pero usted no quiere quitar hojarasca de esa decisión porque ha decidido que ya tiene sentencia", ha advertido Lastra al diputado de Podemos tras advertirle de que todo el mundo puede "hacer conjeturas y tener alguna paranoia".

Previamente, el secretario general de la formación morada en Asturias había señalado que percibía "un cambio de actitud" en el consejero respecto a anteriores debates sobre esta cuestión tras preguntarle por las acciones que iba a iniciar un Gobierno al que ha reprochado que "condecorara" con la Medalla de Oro de Asturias al grupo Masaveu, "que fue quien se benefició de los sobrecostes".