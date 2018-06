El PP pide a Fomento que siga con la hoja de ruta diseñada para Avilés

Avilés, 14 jun (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha pedido hoy al nuevo titular de Fomento, José Luis Ávalos, que mantenga la hoja de ruta de los proyectos de nuevos accesos al puerto de Avilés y de soterramiento del tramo urbano de las vías del tren que habían quedado "muy bien encaminados" con el anterior Ejecutivo.

"Se dejaron muchas cosas muy bien encaminadas con el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y esperamos que con esa hoja de ruta que se diseñó en esta ciudad con tanto esfuerzo y consenso no haya ninguna duda", ha dicho Fernández, quien ha afirmado que los socialistas, cuando llegan a los ministerios, detienen los asuntos de Asturias y Avilés.

Los populares han mantenido una reunión para perfilar un proyecto de ciudad con vistas a las próximas elecciones municipales que será presentado ante la opinión pública el próximo mes de septiembre y que la presidenta regional ya adelanta que contendrá propuestas "espectaculares" que no dejarán indiferentes a nadie y marcarán "un antes y un después".

"Tenemos una cartera de iniciativas que persiguen dinamizar a Avilés, que está muerta porque los socialistas no aportan nada nuevo, y vamos a demostrar que es posible hacer una nueva política municipal que va a ilusionar de forma espectacular a los ciudadanos", ha aseverado.

Fernández se ha referido a la interpelación al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Genaro Alonso, del presidente local del PP, Pedro de Rueda, en su calidad de diputado regional, sobre la Escuela del Deporte de Avilés.

"Ha quedado muy claro que para el consejero, la Escuela del Deporte no es una prioridad, no tiene ninguna propuesta que pueda ilusionar a los muchos demandantes que tendría si fuera capaz de potenciar cursos, porque nos encontramos con que de 33 posibles actividades que se podrían impartir tenemos tres y no completas", ha lamentado.

Sobre el congreso extraordinario convocado por el PP nacional, ha evitado inclinarse por algún candidato concreto por entender que antes se deben postular las personas que vayan a dar ese paso.

Ha animado a la participación "entusiasta" de la militancia en el proceso electoral y, en el ámbito regional, ha indicado que no es momento de hablar de candidatos ni a la presidencia regional ni, en el caso de Avilés, a la Alcaldía.