Alonso también pide "que no haya órdenes de equipo" en la carrera de mañana

Le Mans , 15 jun .- El piloto español Fernando Alonso (Toyota TS050 Hybrid) ha solicitado este mediodía que no quiere que su equipo dé órdenes para la carrera de mañana, como así también ha pedido el japonés Kamui Kobayashi, piloto del segundo coche de la marca japonesa que competirá este fin de semana en las 24 Horas de Le Mans.

Los dos híbridos son los candidatos a la victoria, ya que además de ser los únicos oficiales, son los más rápidos de la categoría reina (LPM1), aunque estas condiciones sólo les otorga favoritismo en las apuestas, debido a que la dureza y los imprevistos en una carrera de resistencia de veinticuatro horas, un problema irresoluble puede acontecer en cualquier hora de la prueba.

"Yo también pido al equipo que no haya órdenes. ¿Y si las temo? Bueno, Toyota ha hecho muchas carreras en Le Mans y han acabado no más de un 10 o 15% de las veces y, sin ningún problema, ninguna vez", recordó el piloto asturiano, una de las grandes atracciones en Le Mans esta semana, donde mañana se correrá la segunda carrera del mundial de resistencia.

"Que Toyota sólo haya acabado un 10-15% de las veces demuestra la dificultad de esta carrera y las cosas impredecibles que pueden ocurrir. Sabemos que es una carrera contra Le Mans. Acabar y no tener ni un percance es prácticamente imposible. Hay que sobreponerse si llegan los problemas y mantener la cabeza fría y solucionarlos", ha deseado.

El piloto español ha participado este mediodía en la presentación mundial del deportivo GR Super Sort Concept, con el que Toyota quiere sacar al mercado un coche parecido al prototipo con el que la marca nipona compite en las 24 Horas de Le Mans.

Tras concluir la presentación, Alonso ha atendido a los medios internacionales y posteriormente con los españoles, antes de la comida y de prepararse para el tradicional desfile (17:00) por la ciudad de Le Mans de los pilotos que correrán mañana. Posteriormente, Alonso tiene previsto ver el partido con el que España se estrenará en el Mundial de Rusia.

El campeón español ha asegurado que su participación en el mundial de resistencia no es ningún respiro respecto a la agenda que tiene en la Fórmula Uno.

"Existe la sensación de que en la F1 sufres y estás deprimido y llorando por la esquinas, y luego vienes aquí y parece 'qué contento se te ve'. No lo entiendo. Estoy igual. Es más, aquí ni me veis porque estoy concentrado y no hay ni un momento libre. Cuando llego a la F1 estoy más relajado y más tranquilo y feliz, porque conozco todo. Es la sensación que ha quedado y poco hay para luchar contra ello. Es como los equipos (que se dice), cuando elegimos mal, y cuando los dejamos, (se dice) el equipo está bien, pues gana solo", ha destacado.

Alonso ha informado de que si se cumplen los horarios de la carrera, tomará el coche después de Sébastien Buemi, quien partirá desde las 15:00 horas en el circuito de La Sarthe. Así, Alonso se subirá al Toyota a las 18:00 horas, y volverá de 00:00 a 3:00 de la madrugada. Ha dicho que no prevé ser el último relevo, si el coche finaliza la carrera, aunque todo ello queda a expensas de las incidencias de la prueba.