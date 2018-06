Un barco ruso permanece bloqueado en el puerto de Avilés por un deuda

Avilés, 15 jun (EFE).- El "Severnaya Zemlya", con bandera rusa, permanece amarrado en los muelles del puerto de Avilés desde el pasado 18 de mayo por una deuda, con una veintena de tripulantes que se halla en buen estado y con suficiente avituallamiento propio, informan a Efe fuentes próximas al caso.

El mercante, de 181 metros de eslora, llegó al puerto avilesino para descargar carbón en el muelle de Raíces, pero la Capitanía Marítima recibió la notificación de una deuda que tendrá que saldar el armador para obtener el permiso de soltar amarre y zarpar.

Ahora el buque se encuentra en el muelle de Valliniello para no entorpecer la logística de la terminal marítima.

El puerto no le facilitará los servicios de practicaje y remolque para que pueda zarpar en tanto no se resuelva el asunto, algo que se cree que no tardará.