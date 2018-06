Coto dimite como presidenta de Foro: "Para estar y no ser, mejor no estar"

Oviedo, 15 jun (EFE).- La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha anunciado hoy su decisión de dimitir al frente del partido tras ser desautorizada por la Comisión Directiva de esta formación en relación a su decisión de cambiar la situación laboral de una de las asesoras del grupo parlamentario.

En una comparecencia ante los periodistas en la que no ha admitido preguntas, Coto ha señalado que abandonará también su cargo como portavoz en la Cámara asturiana aunque no ha aclarado si continuará formando parte del grupo parlamentario.

"Seguramente demasiado tarde he alcanzado a entender que para estar y no ser, es mejor no estar. Tampoco a Foro le hace ningún bien una presidenta que no tiene capacidad para tomar decisiones sin intervención externa", ha añadido.

En su intervención, Coto ha reiterado que tomó la decisión sobre la mejora del contrato de su colaboradora con el objetivo de equipararla salarialmente a la otra asesora del grupo dado que ambas desarrollaban su jornada laboral a tiempo completo.

El nombramiento de esta trabajadora, a la que destituyó horas antes de anunciar su renuncia a sus cargos en Foro, no fue consensuado con la dirección del partido sino únicamente con el secretario general, Francisco Álvarez-Cascos, junto al que, ha subrayado tomó "siempre" las decisiones relativas a las contrataciones que corresponden al grupo parlamentario.

Así, ha recordado que en febrero se produjo un cese de otro trabajador del grupo que "por supuesto" no pasó por la Comisión Directiva de Foro y que en la pasada legislatura, cuando Álvarez-Cascos presidía el partido, también era ella como portavoz la que firmaba cualquier contrato o destitución de este tipo y que lo siguió haciendo hasta en medio centenar de ocasiones.

Tras esa reunión de la dirección de Foro, ha recordado, se aseguró que, como presidenta, contaba con autonomía y ha cuestionado cómo se puede defender esa postura cuando no puede ni siquiera tomar decisiones relativas a su personal de confianza y cuando otra diputada "recibe la orden" de pedir a la Junta que no aceptase la propuesta inicial de la portavoz sobre la asesora del grupo.

Sin entrar "en el fangal de desmentir otras mentiras", Coto ha recordado que el único nombramiento no firmado por ella de los trabajadores del grupo era el correspondiente al puesto asignado al cargo de Secretario Primero de la Mesa, que ocupa el diputado Pedro Leal, que fue el encargado de firmarlo en ese caso.

"No es una 'pataleta', no mía, es algo que vengo queriendo corregir en su totalidad y no con remiendos hace tiempo porque es una cuestión de legalidad laboral y de justicia social", ha señalado tras defender el criterio de que "a igual trabajo, igual salario" y advertir de que "la ley no se pacta" y de que la petición de su partido de que rectificara su decisión no tenía acomodo legal.

A su juicio, la ley "está fuera de pactos o imposiciones porque no admite matices" y su primera obligación "como ciudadana y política es cumplirla" y por ello no puede acatar la decisión de la Comisión Directiva del pasado miércoles "porque no es conforme a la ley" y afecta a una persona sobre la que los otros dos diputados de Foro "nunca" le trasladaron ninguna desconfianza.

"Es hora de decir basta, de dar por cerrado este desvarío y de dejar a los trabajadores en paz", ha incidido tras señalar que no quería dar detalles sobre su decisión de cesar a la trabajadora del grupo y recordar que en su última comparecencia ante los periodistas ya alertó del coste "en forma de represalias" que esta generando esta situación.

Coto, visiblemente emocionada, ha concluido dando las gracias a todos sus compañeros, de los que asegura haber aprendido mucho, y especialmente a quienes votaron su candidatura a la Presidencia en 2015 tras la renuncia de Francisco Álvarez-Cascos a seguir en el cargo y a encabezar la candidatura en las elecciones de ese año.