Cristina Coto dimite como presidenta de Foro

Oviedo, 15 jun (EFE).- La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha anunciado hoy su decisión de dimitir al frente del partido tras ser desautorizada por la Comisión Directiva de esta formación en relación a su decisión de cambiar la situación laboral de una de las asesoras del grupo parlamentario.

En una comparecencia ante los periodistas en la que no ha admitido preguntas, Coto ha señalado que abandonará también su cargo como portavoz en la Cámara asturiana aunque no ha aclarado si continuará formando parte del grupo parlamentario.

"Seguramente demasiado tarde he alcanzado a entender que para estar y no ser, es mejor no estar. Tampoco a Foro le hace ningún bien una presidenta que no tiene capacidad para tomar decisiones sin intervención externa", ha añadido.