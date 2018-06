Los diputados de Foro ven "incongruente" la dimisión de Coto

Oviedo, 15 jun (EFE).- Los diputados de Foro Pedro Leal y Carmen Fernández han calificado hoy de "incongruente" la decisión de Cristina Coto de dimitir de sus cargos como presidenta y portavoz parlamentaria del partido y han defendido la "autonomía" que siempre ha tenido el grupo respecto a la dirección del partido y al actual secretario general, Francisco Álvarez-Cascos.

Leal y Fernández se han expresado así en declaraciones a los periodistas después de que Coto anunciara su decisión tras la polémica abierta por su decisión de cambiar la situación laboral de una de las asesoras del grupo parlamentario, desautorizada posteriormente por el partido, que le emplazó a revocarla.

Ambos parlamentarios han asegurado que el pasado lunes la propia Coto les había asegurado que se había "obcecado" y "equivocado" con su decisión y que había procedido "erróneamente" por lo que asumía la convocatoria de la Comisión Directiva del partido prevista para ese día y las decisiones que tomara este órgano.

Además, han calificado de "insólito" el modo de proceder de Coto dado que, aseguran, no ha notificado su dimisión ni el seno del grupo ni ante la dirección del partido, una decisión "unilateral" que han asegurado no haber provocado ellos si no la ex presidenta "al mezclar este asunto con otras cuestiones que nada tienen que ver con la disensión" que se planteó en torno a la asesora del grupo.

Tras incidir en que "lo lógico" hubiera sido notificarlo al partido antes de trasladarlo a los medios de comunicación, Leal, que no ha querido pronunciarse sobre si Coto debe o no renunciar al escaño, ha señalado que Foro aplicará ahora sus estatutos para designar a nuevo portavoz y para ocupar la presidencia del partido hasta el congreso previsto para el próximo mes de septiembre.

Los parlamentarios de Foro han asegurado además haber hablado con Coto durante la sesión plenaria de hoy de cuestiones de trabajo -"al menos Carmen y yo venimos aquí a trabajar", ha apuntado- sin que les notificara su decisión y han insistido en defender la autonomía de que gozaron para actuar desde la dirección del partido.

"Ha habido autonomía y consenso en todos los ámbitos, también en las contrataciones sobre las que a mí se me consultaba siempre dado que además soy el responsable de personal del partido y se informaba puntualmente a la Comsión Directiva a comienzos de año", ha dicho.

En cuanto a la decisión de Coto de destituir en la jornada de ayer a la trabajadora del grupo sobre la que se generó el conflicto, Leal la ha atribuido al hecho de que, según ha asegurado, la Junta General le notificó que había cometido "una irregularidad" al modificar sus condiciones laborales de la que los otros diputados fueron conscientes y de ahí que intentaran "pararla".

"Seguramente demasiado tarde he alcanzado a entender que para estar y no ser, es mejor no estar. Tampoco a Foro le hace ningún bien una presidenta que no tiene capacidad para tomar decisiones sin intervención externa", había señalado Coto durante su comparecencia ante los periodistas en que, sin aceptar preguntas, ha eludido concretar si renunciará a su escaño en el parlamento regional.

Además, ha incidido en que tomó la decisión sobre la mejora del contrato de su colaboradora para equipararla salarialmente a la otra asesora del grupo dado que ambas trabajaban a tiempo completo y ha aludido a posibles "represalias" para justificar su decisión de cesar a la trabajadora del grupo horas antes de dimitir.