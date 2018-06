Llamazares prevé que más federaciones tomen nota del acuerdo con IU-Asturias

Oviedo, 15 jun (EFE).- El portavoz de IU en el Parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, se ha mostrado hoy satisfecho por el acuerdo entre la dirección federal y la de Asturias en torno a la consulta sobre el proceso de confluencia con Podemos del que, ha pronosticado, "tomarán nota" otras federaciones de la coalición.

La dirección federal de IU y la de Asturias cerraron ayer un acuerdo por el que el próximo domingo se celebrará en el Principado la consulta presencial convocada a nivel nacional y que después la organización asturiana definirá su política de alianzas en su propia consulta.

Posteriormente, IU-Asturias "al igual que el resto de federaciones" concretará sus posibles alianzas y confluencias electorales en los ámbitos municipal y autonómico mediante consultas a los afiliados o a través de sus órganos de dirección "en su ámbito territorial de competencia".

En declaraciones a los periodistas, Llamazares ha incidido en que la organización asturiana es "una de las principales" de IU tanto por sus resultados electorales como por su volumen de militancia, pero que su situación a la hora de pedir autonomía para definir su propia política de alianzas "no es única".

"Me alegro de que finalmente se reconozca que la decisión sobre los ayuntamientos y la comunidad está en manos de la dirección, la organización y de los militantes de Asturias, pero eso no modifica mis opiniones sobre la llamada confluencia, que me parece más confusión que confluencia", ha subrayado.

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, había advertido de que la dirección federal se reservaba el derecho a ejercer directamente y en exclusiva todas las competencias de la coalición en Asturias "incluyendo el uso de la simbología y denominación en procesos electorales", si no celebraba el referéndum estatal.

El proceso de confluencia con Podemos siempre ha sido cuestionado desde IU-Asturias, que tiene sus mejores resultados electorales de toda España -cuenta con 9 de los 45 diputados del parlamento autonómica y gobierna 10 de los 78 ayuntamientos asturianos-, y que defiende su autonomía política y financiera.