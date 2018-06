La Audiencia absuelve a los responsables de un club de alterne de Castrillón

Oviedo, 20 jun (EFE).- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha absuelto a los tres responsables del club de alterne Tentaciones, ubicado en Castrillón, que estaban acusados de tener a once camareras sin dar de alta en la Seguridad Social.

La Fiscalía interesaba una pena individual de seis años de cárcel por un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, así como el cierre del local durante cinco años.

La sentencia, contra la que cabe recurso, concluye que "no hay prueba de cargo que permita afirmar que las referidas mujeres desempeñaran actividad laboral en el Club Tentaciones".

Por ello, el tribunal considera que no puede descartarse que las mujeres carecieran de relación laboral con los acusados.

La sentencia precisa que "la sala no tiene duda alguna que las mujeres que aparecen referenciadas en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se encontraban en el interior del club Tentaciones".

No obstante, advierte de que las mujeres "no prestaron declaración en este procedimiento ya que no fueron citadas en fase de instrucción ni al acto del plenario".

Esta causa se inició a raíz de una visita realizada en mayo de 2016 por miembros de la Inspección de Trabajo y del Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional, que comprobaron que el local tenía a once camareras trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, algunas de las cuales sin permiso de residencia y en situación ilegal, según detallaba el escrito de acusación de la Fiscalía.

Tras una segunda visita, en agosto de 2016, los agentes volvieron a encontrar a once personas en la misma situación, tres de las cuales ya habían sido descubiertas en la operación anterior.