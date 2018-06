Los coros de la Fundación celebran el Día de la Música con varios conciertos

Oviedo, 20 jun (EFE).- Los tres coros de la Fundación Princesa de Asturias ofrecerán varios conciertos mañana en Oviedo con motivo del Día Internacional de la Música.

El Coro de la Fundación realizará un ensayo abierto al público en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán a las 20:30 horas, con un repertorio de polifonía religiosa de los siglos XIX y XX con obras de Charles Villiers Stanford, Alfred Schenittke, Anton Bruckner y Pau Casals, ha informado la Fundación en un comunicado.

Por su parte, el Coro Infantil y el Joven Coro ofrecerán un concierto en la Plaza de la Catedral que dará comienzo a las 19:30 horas que finalizarán con la interpretación conjunta de los temas, All of me de John Stephens & Toby Gadd y Hallelujah de Leonard Cohen.

Se trata del séptimo año que los coros de la Fundación se suman a los diversos actos que organizados en el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Música.