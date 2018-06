Podemos pide prioridad para canales tradicionales en venta del cupón de ONCE

Oviedo, 20 jun (EFE).- El Grupo Parlamentario de Podemos en la Junta General defenderá una proposición no de ley para que la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) dé prioridad a la venta de cupón en los canales tradicionales frente a los complementarios.

El diputado de la formación morada Enrique López ha presentado esta iniciativa en rueda de prensa junto al secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Asturias, Fernando Sánchez, y por el secretario general de la sección sindical asturiana de CCOO en la ONCE, Francisco Suárez Regueiro.

López ha destacado que la ONCE es "una empresa rentable con unas obligaciones sociales para lo cual recibe cuantiosísimas subvenciones del Estado" y tiene "un papel fundamental en dar garantías de empleo y dignidad de vida no solamente a personas ciegas, sino también con otro tipo de discapacidades".

Según ha relatado, con la implantación del euro la organización adujo pérdidas para cambiar la forma de comercializar el cupón, pero lo que en principio se planteaba como una cuestión secundaria "se está convirtiendo en la principal vía de penetración de los productos", lo que supone una "desatención" de su función social.

Por ello, Podemos aboga por garantizar que la ONCE contrate a toda persona ciega que no esté incapacitada o inhabilitada legalmente para ello y que favorezca la contratación de personas con otro tipo de personas discapacitadas frente a los canales físicos complementarios de venta.

Por su parte, Suárez Regueiro ha afirmado que "si las personas afiliadas a la ONCE no tienen un puesto de trabajo es muy difícil lograr su integración en la sociedad".

Suárez ha denunciado que para hacer indefinido al trabajador al tercer año se le exigen 1.500 euros de ventas, cuando el mínimo recogido por convenio es de 1.050 euros y si la ONCE tiene más de 10.000 establecimientos vendiendo los mismos productos "no parece muy normal que el mínimo de ventas sea tan superior", más aún cuando está exenta de cargas sociales, no cotiza a la Seguridad Social y cobra subvenciones.