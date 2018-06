El Real Oviedo modifica sus estatutos y renueva a su órgano de administración

Oviedo, 21 jun (EFE).- La Junta de Accionistas del Real Oviedo ha aprobado hoy modificar sus estatutos para adaptarlos a la normativa de la Liga de Fútbol Profesional así como la designación de un auditor de cuentas y la renovación hasta 2024 de su consejo de administración.

Tanto la designación de un auditor de cuentas -la empresa madrileña Adhoc Auditores- como la modificación estatuaria necesaria para adaptar su reglamento a las normas de la LFP se han aprobado por unanimidad mientas que la renovación del órgano de gobierno del club ha registrado un voto en contra y una abstención.

A la Junta se presentaron un total de 43 personas, todos ellos de manera física y cuatro en representación de otros accionistas, lo que supone el 66,97 por ciento del accionariado del club y un total de 12,1 millones de euros en títulos de la entidad azul.

El punto más largo de la sesión, que se alargó más de una hora, fue el de ruegos y preguntas en el que los accionistas han planteado al consejo temas de actualidad como la responsabilidad sobre los fichajes de la última campaña o el precio de los abonos de la próxima temporada.

"No están previstas ni importantes subidas ni grandes descensos en la campaña de abonados. Seguiremos apostando por el fondo de animación y no habrá grandes cambios. Los abonos no creo que sean excesivamente caros", ha aclarado el presidente del club, Jorge Menéndez Vallina.

Vallina, que ha reconocido no tener aún una previsión sobre el nuevo techo salarial del club, ha salido en defensa del representante del Grupo CARSO -máximo accionista del club-, Joaquín del Olmo, a quien un accionista responsabilizó de la mala gestión realizada en los fichajes y de los "experimentos" realizados en el banquillo azul hasta la llegada del actual técnico, Juan Antonio Anquela.

"Está haciendo una gran labor, hay equipos que han gastado mucho dinero y han descendido. En los fichajes influye la suerte también, no creo que hayan sido años de fracaso, sólo de decepción y los responsables somos todos. El fútbol no es una ciencia exacta y a toro pasado todos analizamos bien quien era bueno y quien no", ha sentenciado el presidente.