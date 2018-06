Antonio Rey declara que quiso resolver un problema enquistado desde 1994

Oviedo, 22 jun (EFE).- El exalcalde de Grado Antonio Rey (PP), que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación al no ordenar la retirada de una portilla de un camino de uso público, ha declarado que nunca quiso perjudicar a nadie sino que intentó resolver un problema enquistado desde 1994.

En el juicio que se ha celebrado hoy en el Juzgado Penal 1 de Oviedo, Rey, que fue alcalde durante dos mandatos consecutivos entre 2007 y 2015, se ha manifestado "sorprendido" por estar en el banquillo de los acusados "cuando hubo tres alcaldes anteriores" que no "hicieron nada para resolver" un caso cuyas primeras denuncias se formularon en 1994.

"Nunca intenté perjudicar a nadie y resulta paradójico que llegue un alcalde del PP y se aproveche para meterme una querella", ha dicho Rey en el uso de la última palabra que se le concedió en el juicio.

La Fiscalía y la acusación particular, que piden 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, han considerado probado el delito continuado de prevaricación al entender que el entonces alcalde nunca ejecutó una resolución de su propio gobierno que ordenó en 1997 retirar una portilla que cerraba el paso en un camino.

La defensa ha pedido la libre absolución al considerar que no hubo intencionalidad en la no ejecución de esa resolución que quedó suspendida en virtud de un acuerdo entre las partes afectadas y el Ayuntamiento para modificar el trazado de ese camino mediante una permuta de terrenos.

El abogado de Rey ha destacado que "aún no se sabe" si la titularidad de ese camino es pública o privada, porque el caso esta pendiente de resolución en una causa que se tramita en un tribunal del Contencioso Administrativo.

El Ministerio Público y la acusación particular han considerado que la titularidad del camino no afecta al caso de prevaricación que "esta acreditado" porque el entonces alcalde "incumplió su propia resolución" perjudicando a unos vecinos que "aún hoy" no pueden acceder a su casa.

En el juicio han testificado los dos hijos de la propietaria de la vivienda cuyo acceso quedó cortado por la portilla, el secretario y un asesor jurídico del Ayuntamiento, un funcionario municipal y el ex concejal de Urbanismo, Alejandro Patallo.

El exedil ha admitido que la portilla "era ilegal" porque había sido construida sin licencia de obras, por lo cual fue dictada una resolución para retirarla.

Patallo ha asegurado que esa decisión quedó suspendida porque se alcanzó un acuerdo para construir un nuevo camino, lo que fue del agrado de todos los vecinos del pueblo de Santa María de Grado.

El Ministerio Público ha reiterado en sus conclusiones que el Ayuntamiento requirió a un vecino en noviembre de 1996 para que resitara la portilla y en mayo del año siguiente se le concedió un plazo de dos meses para retirarla con apercibimiento de ejecución subsidiaria.

Ya en octubre de 1997, se le concedió un plazo de otros diez días para retirar la portilla, transcurrido el cual se retiraría por el Ayuntamiento a su costa (50.000 pesetas + IVA).

La Fiscalía añade que la portilla continuó sin retirarse, a pesar de que el vecino se comprometió en una reunión celebrada en septiembre de 1998 a arreglar la situación.

Según el Ministerio Público, Antonio Rey "consintió que la situación permaneciera e incluso decidió alterar el curso del camino" en un terreno que se permutaría con el vecino, algo que no se llevó a efecto ante la imposibilidad de acreditar la titularidad de esa finca.