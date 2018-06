Asturias sale de nuevo a la calle contra la puesta en libertad de 'La Manada'

Oviedo/Gijón, 22 jun (EFE).- Centenares de personas se han sumado hoy a las concentraciones convocadas en distintos puntos de Asturias por la Plataforma Feminista para protestar por la decisión de la Audiencia Provincial de Pamplona de poner en libertad con una fianza de 6.000 euros a los cinco miembros de "La Manada".

Los cinco condenados por un delito de abuso sexual con prevalimiento sobre una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016 han salido esta tarde de la cárcel de Pamplona y de la militar de Alcalá de Henares, donde estaban en prisión preventiva desde hace casi dos años, tras pagar la fianza impuesta por los tribunales.

En Oviedo, varios centenares de personas se han concentrado ante la sede del Palacio de Justicia de la capital asturiana portando pancartas en las que manifestaban su rechazo tanto a la condena impuesta a los cinco integrantes de 'La Manada' como la decisión judicial de autorizar su salida de prisión.

A la movilización se han sumado dirigentes de formaciones políticas como Podemos e IU y distintas portavoces han leído un manifiesto en el que mostraban su solidaridad con la víctima y le trasladaban que no está sola así como la necesidad de contar con una justicia feminista después de que el paro del pasado 8 de marzo marcara una línea de la que no se puede retroceder.

"Amiga, hermana aquí está tu manada", "No es abuso, es violación", "No es no, lo demás es violación", "Contra el patriarcado y sus violencias, ahora y siempre autodefensa" han sido los lemas más repetidas por los participantes en la concentración que posteriormente han iniciado una marcha por las calles de Oviedo.

"Somos millones de caperucitas dispuestas a echarnos a la calle para luchar contra los lobos cazadores", ha proclamado una de las portavoces antes de que los asistentes abandonaran la plaza ubicada ante el Palacio de Justicia al grito de "Asturies será la tumba del machismo" y recordando las concentraciones simultáneas en Aviles, Pola de Siero, Cuillero, Navia, Castropol, Pravia o La Felguera.

Por su parte en Gijón la Plaza del Parchís se ha visto abarrotada por centenares de personas concentradas tras una pancarta morada con el lema "Escontra les violencies machistes" y portando otras en las que se podía leer: "A ella la culpan, a ellos la disculpan", "Ni violadores, ni explotadores" y "Justicia ya".

Portando numerosos globos morados, los participantes, en su gran mayoría jóvenes, han coreado lemas como "Basta ya de justicia patriarcal", "Yo sí te creo", "Sola, borracha, quiero llegar a casa", "No estás sola, nos tienes a todas" antes de iniciar una marcha que ha concluido en la Plaza Mayor de Gijón.